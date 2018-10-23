انطلاق المهرجان الترويجي لكأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس بإستاد هزاع بن زايد فعاليات المهرجان المدرسي الذي يقام ضمن الحملات الترويجية التي تقيمها اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» مع تبقي 75 يوماً على البطولة، وذلك بمشاركة أساطير الكرة الآسيوية وسفراء البطولة: ماجد عبدالله وزهير بخيت بجانب نجوم المنتخب الوطني: مهند العنزي وريان يسلم، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من طلاب المدارس في مدينة العين.

شهد الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين الرياضي، حضور عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لكأس آسيا «الإمارات 2019»، إذ يقام المهرجان على مدار يومي أمس واليوم في إستاد هزاع بن زايد وعلى فترتين صباحية مخصصة لطلبة المدارس، ومسائية من 4-10 مساءً مفتوحة لعموم فئات المجتمع.

ويهدف المهرجان لتعزيز تفاعل طلاب المدارس مع الأنشطة الرياضية والترويج للبطولة الآسيوية في جميع مدارس الدولة، وتشجيع الطلاب للاستفادة من الأثر المجتمعي، وترسيخ رسالة الدولة في استضافة الحدث القاري والعمل على تعزيز تفاعلهم وحضورهم للمباريات ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة.

تفاعل

وشهدت الملاعب الفرعية لاستاد هزاع بن زايد تفاعل طلاب مدارس العين في الأنشطة الكروية واختبار مهاراتهم في التسديد على المرمى، كما استقبل الطلاب المشاركون سفراء كأس آسيا ماجد عبدالله وزهير بخيت ونجوم المنتخب مهند العنزي وريان يسلم بترحيب كبير، والتقطوا الصور التذكارية معهم، كما وجه عدد من الطلاب أسئلة مباشرة للنجوم المشاركين في المهرجان وسط أجواء ترويجية مميزة للبطولة الآسيوية التي ستقام خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير 2018.

من جانبه قال عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لكأس آسيا «الإمارات 2019»: مع تبقي 75 يوماً على انطلاق البطولة الآسيوية، يمثل تفاعل طلاب مدارس العين في مهرجان المدارس الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين، وسفراء كأس آسيا ونجوم المنتخب، محطة مهمة في أجندة الحملات الترويجية للأنشطة التفاعلية التي تقيمها اللجنة المحلية العليا المنظمة بأهداف تعزيز تفاعل مجتمع الإمارات مع الحدث وآثاره المجتمعية.

وأضاف: المهرجان المدرسي بداية لمزيد من الحملات الترويجية التي تقام خلال الفترات القادمة وفقا للخطط التنظيمية وسط تنوع محاور الترويج على مستوى الدولة بما يخدم المسار التنظيمي للبطولة وتحفيز الجميع على التفاعل والمشاركة في الحدث القاري بنسخته الجديدة.

وتابع: سعداء بمشاركة سفراء البطولة ماجد عبدالله وزهير بخيت في هذه الأنشطة والحملات، كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم ونادي العين ونجوم المنتخب على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في الحدث، وندعو الجميع للتفاعل بمثل هذه المناسبات الترويجية، مبيناً أن اللجنة المحلية حريصة على تفاعل جميع فئات المجتمع وكافة الجنسيات المقيمة في الأنشطة، بما يضمن وصول رسالة وأهداف استضافة البطولة للجميع، بما يدعم خطط تحفيز الجماهير لحضور المباريات.

خطوة متميزة

من جهته أعرب ماجد عبدالله سفير كأس آسيا وأسطورة الكرة الآسيوية والسعودية عن سروره بالمشاركة في المهرجان المدرسي الترويجي لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، مؤكداً أن المهرجان شهد تفاعلاً كبيراً من طلبة المدارس في اكثر من 20 نشاطاً لاختبار المهارات الكروية، ما يمثل خطوة متميزة لترسيخ رسالة البطولة عند الصغار وتشجيعهم على التفاعل بالحدث، مبينا أن البطولة ليست خلال وقت المنافسات، بل تمتد لتشمل إشراك المجتمع بدعم البطولة وغرس المفاهيم الرياضية لاستضافة البطولة وانعكاساتها المجتمعية الإيجابية.

كما توجه زهير بخيت سفير كأس آسيا ونجم الكرة الإماراتية بالشكر للجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» على اختياره سفيرا للبطولة التي تعد من أهم البطولات القارية، مؤكداً أن مشاركة الصغار وطلاب المدارس أنشطتهم الكروية في المهرجان المدرسي، يمثل أمراً هاماً، ويدل على اهتمام اللجنة العليا المحلية للترويج للبطولة والوصول لعموم فئات المجتمع من أجل التفاعل مع الحدث القاري الذي يحمل الكثير من الرسائل، ويدل على دور الإمارات الرائد ورسالة التسامح والمحبة التي تجسدها بتعايش الجميع بسلام ومودة في أرض زايد.

وأعرب عن سروره بالمشاركة إلى جانب أسطورة الكرة الآسيوية والسعودية ماجد عبدالله ونجوم المنتخب الوطني مهند العنزي وريان يسلم بجانب مجموعة كبيرة من الطلاب الصغار، بما يعكس حرص اللجنة المحلية على تحقيق علامات النجاح والتفوق في المشهد التنظيمي.

أهمية

بدوره اكد مهند العنزي نجم على أهمية مثل هذه المهرجانات والأنشطة التفاعلية ودورها في تحقيق تطلعات الصغار من طلاب المدارس.وأشاد ريان يسلم لاعب منتخبنا الوطني والعين بتفاعل الطلبة في المهرجان المدرسي، مؤكدا أن المهرجان الترويجي سجل مشاركة مميزة .

برنامج

يستمر المهرجان المدرسي حتى انطلاق البطولة في شهر يناير، ويتضمن المزيد من الزيارات لعموم مدارس الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من المهرجانات الترويجية المخصصة للشباب والعائلات، حيث تستضيف دبي فعاليات المهرجان المدرسي يومي 28-29 أكتوبر 2018، وينتقل للشارقة يومي 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل؛ ثم يعود لأبوظبي يومي 4-5 نوفمبر المقبل، وستفتح أبواب المهرجان بفعالياته المتنوعة للجمهور بعد الساعة الرابعة مساء.