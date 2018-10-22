انطلاق المهرجان المدرسي الترويجي لكأس آسيا "الإمارات 2019"

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انطلقت اليوم الاثنين، بستاد هزاع بن زايد، فعاليات المهرجان المدرسي، الذي يقام ضمن الحملات الترويجية التي تقيمها اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، مع تبقي 75 يوماً على البطولة، وذلك بمشاركة اساطير الكرة الاسيوية وسفراء البطولة ماجد عبدالله وزهير بخيت، بجانب نجوم المنتخب الوطني مهند العنزي وريان يسلم، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من طلاب المدارس في مدينة العين.



شهد الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين الرياضي، حضور عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لكأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019"، إذ يقام المهرجان على مدار اليوم وغداً، في ستاد هزاع بن زايد، وعلى فترتين صباحية مخصصة لطلبة المدارس ومسائية من 4 إلى 10 مساءً، مفتوحة لعموم فئات المجتمع.



ويهدف المهرجان لتعزيز تفاعل طلاب المدارس مع الانشطة الرياضية والترويج للبطولة الآسيوية في جميع مدارس الدولة، وتشجيع الطلاب للاستفادة من الاثر المجتمعي، وترسيخ رسالة الدولة في استضافة الحدث القاري والعمل على تعزيز تفاعلهم وحضورهم للمباريات، ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة.



وشهدت الملاعب الفرعية لاستاد هزاع بن زايد، تفاعل طلاب مدارس العين في الانشطة الكروية واختبار مهاراتهم في التسديد على المرمى، كما استقبل الطلاب المشاركون سفراء كأس آسيا ماجد عبد الله وزهير بخيت، ونجوم المنتخب مهند العنزي وريان يسلم، بترحيب كبير، والتقطوا الصور التذكارية معهم، ووجه عدد من الطلاب اسئلة مباشرة للنجوم المشاركين في المهرجان وسط اجواء ترويجية مميزة للبطولة الاسيوية التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.



ومن جانبه، قال عارف حمد العواني: "مع تبقي 75 يوماً على انطلاق البطولة الآسيوية، يمثل تفاعل طلاب مدارس العين في مهرجان المدارس الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين، وسفراء كأس آسيا ونجوم المنتخب، محطة مهمة في اجندة الحملات الترويجية للأنشطة التفاعلية التي تقيمها اللجنة المحلية العليا المنظمة بأهداف تعزيز تفاعل مجتمع الامارات مع الحدث واثاره المجتمعية".



وأضاف: "المهرجان المدرسي بداية لمزيد من الحملات الترويجية التي تقام خلال الفترات القادمة وفقا للخطط التنظيمية وسط تنوع محاور الترويج على مستوى الدولة، بما يخدم المسار التنظيمي للبطولة وتحفيز الجميع على التفاعل والمشاركة في الحدث القاري بنسخته الجديدة".



وتابع: "سعداء بمشاركة سفراء البطولة ماجد عبد الله وزهير بخير، في هذه الانشطة والحملات، كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم ونادي العين ونجوم المنتخب على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في الحدث، وندعو الجميع للتفاعل بمثل هذه المناسبات الترويجية، واللجنة المحلية حريصة على تفاعل جميع فئات المجتمع وكافة الجنسيات المقيمة في الانشطة، بما يضمن وصول رسالة واهداف استضافة البطولة للجميع، بما يدعم خطط تحفيز الجماهير لحضور المباريات".

ومن جهته، أعرب ماجد عبد الله سفير كأس آسيا واسطورة الكرة الآسيوية والسعودية، عن سروره بالمشاركة في المهرجان المدرسي الترويجي لبطولة كأس آسيا "الامارات 2019"، مؤكدا أن المهرجان شهد تفاعل كبير من طلبة المدارس في أكثر من 20 نشاطا لاختبار المهارات الكروية، ما يمثل خطوة مميزة لترسيخ رسالة البطولة عند الصغار وتشجيعهم على التفاعل بالحدث، مبينا أن البطولة ليست خلال وقت المنافسات بل تمتد لتشمل اشراك المجتمع بدعم البطولة وغرس المفاهيم الرياضية لاستضافة البطولة وانعكاساتها المجتمعية الإيجابية.

كما توجه زهير بخيت سفير كأس آسيا ونجم الكرة الإماراتية، بالشكر للجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا، على اختياره سفيرا للبطولة التي تعد من اهم البطولات القارية، مؤكدا أن مشاركة الصغار وطلاب المدارس انشطتهم الكروية في المهرجان المدرسي، يمثل امرا هاما ويدل على اهتمام اللجنة العليا المحلية للترويج للبطولة والوصول لعموم فئات المجتمع من اجل التفاعل مع الحدث القاري الذي يحمل الكثير من الرسائل ويدل على دور الامارات الرائد ورسالة التسامح والمحبة التي تجسدها بتعايش الجميع بسلام ومودة في ارض زايد.

وأعرب عن سروره بالمشاركة، إلى جانب ماجد عبد الله، ونجمي المنتخب الوطني مهند العنزي وريان يسلم، بجانب مجموعة كبيرة من الطلاب الصغار، بما يعكس حرص اللجنة المحلية على تحقيق علامات النجاح والتفوق في المشهد التنظيمي.

وبدوره، أكد مهند العنزي، على اهمية مثل هذه المهرجانات والانشطة التفاعلية ودورها في تحقيق تطلعات الصغار من طلاب المدارس وتحقيق رغباتهم وطموحاتهم الكروية، مبينا أن منتخب الإمارات حريص على تمثيل الدولة خير تمثيل في المحفل القاري، ويتطلع للمنافسة على اللقب في ظل الدعم والمساندة الجماهيرية، كما أعرب عن سروره بالمشاركة الى جانب اساطير الكرة الاسيوية ماجد عبد الله وزهير بخير، متمنيا التوفيق للجنة المحلية في تنظيم الحدث.

واشاد ريان يسلم، بتفاعل الطلبة في المهرجان المدرسي، مؤكدا ان المهرجان الترويجي سجل مشاركة مميزة وتفاعل مهم للطلاب مع الانشطة الكروية التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم بجانب تحقيق الاهداف الترويجية للبطولة التي نطمح من خلالها ان يحقق منتخبنا الوطني الآمال والتطلعات في المنافسة على اللقب.

وعبر عن سعادته الكبيرة برؤية سفراء كأس آسيا ماجد عبد الله وزهير بخيت، في الحدث الذي جسد اهتمام اللجنة المحلية بتحقيق تنظيما متكاملاً للبطولة القارية.

الجدير بالذكر، أن المهرجان المدرسي سيستمر حتى انطلاق البطولة في يناير 2019، وسيتضمن المزيد من الزيارات لعموم مدارس الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من المهرجانات الترويجية المخصصة للشباب والعوائل، حيث ستستضيف دبي فعاليات المهرجان المدرسي يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، وينتقل للشارقة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل، ثم يعود لأبوظبي يومي 4 و5 نوفمبر، وستفتح ابواب المهرجان بفعالياته المتنوعة للجمهور بعد الساعة الرابعة مساءً.