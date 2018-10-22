طائرة طبية خاصة لنقل العكبري إلى ألمانيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وجه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة بسفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد العكبري للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة بالخارج برفقة أفراد أسرته.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب مساء غد الثلاثاء إلى ألمانيا على متن طائرة طبية خاصة (إسعاف جوي) مجهزة بأحدث المعدات الطبية برفقة عدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى محمد أحمد آل علي مدير العلاقات العامة بالوحدة كمرافق من النادي، لإجراء عملية جراحية دقيقة في الظهر.

وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب تعرضه لكسر في الظهر، حيث أجرت إدارة نادي الوحدة اتصالات سريعة مع أحد المستشفيات الكبرى المتخصصة في ألمانيا وحصلت على الموافقات اللازمة من أجل إجراء العملية الجراحية وذلك في غضون وقت قياسي بعد أن أرسل النادي للمستشفى الألماني التقارير الطبية اللازمة عن حالة اللاعب.

وكان العكبري قد تعرض لحادث سير أليم في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي في أبوظبي نتيجة انفجار أحد إطارات سيارته مما أدى على انقلاب السيارة وتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها على الفور للعناية المركزة بمستشفى المفرق.