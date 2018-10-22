إصابة عموري حديث الساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحولت إصابة عمر عبد الرحمن لاعب الهلال السعودي ونجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى حديث الساعة في الشارع الرياضي بالإمارات والسعودية، وأصبح الخبر الأكثر انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أول من أمس، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، حسب الفحص الطبي الأولي، بعد مرور 5 دقائق فقط من مباراة الهلال والشباب «ديربي الرياض»، في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفحص السريري الذي خضع له «عموري»، أمس، أوضح احتياج اللاعب لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة، وتم تأجيلها إلى الغد نظراً لوجود تورم في ركبة اللاعب يصعب معه إجراء الأشعة.

وترددت أنباء ، أن إصابة «عموري»، لن تحتاج إلى أكثر من 6 أسابيع فقط، وهو ما يعني إمكانية لحاقه بالمشاركة مع منتخبنا في بطولة كاس آسيا التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل.

وبادر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بتقديم الدعم لعلاج «عموري» في أفضل المستشفيات في العالم، وغرد على حسابه الشخصي في تويتر: «وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال، لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً».

وثمّن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمنتخب الوطني، مبادرة تركي آل الشيخ، بمعالجة عمر عبد الرحمن في أفضل المستشفيات العالمية، مؤكداً متابعة الجميع لحالة اللعب مع التمنيات له بالشفاء العاجل.

قلق

وأعربت جماهير الكرة الإماراتية والسعودية، عن قلقها من إصابة عموري، خاصة أنها المرة الثالثة التي يتعرض فيها نجم «الأبيض» للإصابة نفسها خلال مشواره الكروي، وهو أمر يزيد من خطورة الإصابة هذه المرة، إلى جانب أن إصابة «عموري» توافقت ، مع إصابة نجوم كبار مثل ميسي وراداميل فالكاو وكارلوس باكا، فيما وصفه البعض بـ«اليوم الحزين» لعشاق المتعة الكروية.

تمنيات

وقال غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمنياتي لعمر عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، بالشفاء العاجل من إصابته التي تعرض لها، وبإذن الله يرجع للملاعب بأسرع وقت، لإمتاع جماهيره، ومشاركة زملائه في استحقاقاتهم القادمة».

حزن

ورفض محمد فوزي لاعب الجزيرة، الاحتفال بانتصارالجزيرة على العين بعد علمه بإصابة عموري، وأكد أنه لم يفرح بالفوز لشعوره بالحزن على إصابة عموري، وتمنى ألا تكون الإصابة قوية، وألا تحرمه من المشاركة مع «الأبيض» في نهائيات آسيا.

تحذير

وأكد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، حزنه على إصابة عموري، وقال عبر «تويتر»: «حذرنا من أرضية الملعب، من أجل المصلحة العامة، ولابد من حل حتى لا نخسر نجوماً آخرين».

تحية

حرص لاعبو الهلال، والمدرب جيسوس على تحية عموري، بعد مباراة الهلال والشباب وتمنوا له الشفاء العاجل، وقام عدد من نجوم الفريق بتقبيل رأسه لدى مغادرته الملعب، في الوقت الذي ظهر فيه اللاعب، وهو يستخدم عكازين في التنقل.