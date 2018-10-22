باوزير.. بين الكرة والقلم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

يعيش خالد باوزير نجم الظفرة أحلى أيامه حالياً ليس لفوز فريقه على الوحدة فقط، ولكن لتفوقه في المجال الأكاديمي وتخرجه من جامعة العين كلية القانون، فيما يتأهب للحصول على درجة الماجستير ولكن هذه المرة في الإعلام، ليجمع بين الكرة والقلم، ويرى باوزير «23 عاماً» أن كرة القدم ساعدته في الحصول على الشهادة الجامعية، لأنه كان يهرب باستمرار من ضغطها إلى الدراسة، ومن إرهاقها إلى راحة الكتب.

وأكد باوزير أنه لم يحدد بعد بشكل نهائي طريقه بعد اعتزال الكرة، سواء بالوقوف في قاعات المحاكم أو الاتجاه للإعلام، لكنه يؤكد انه يجتهد للحصول على ماجستير الإعلام.