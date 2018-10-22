إلغاء هدفي العين والوحدة قرار صحيح

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضيⅦ إعداد: العوضي النمر

أشاد سالم سعيد الخبير التحكيمي، بمستوى قضاة الملاعب في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وأكد أن مستوى الحكام يرقى إلى درجة الجيد، مع وجود تطور واضح في التعامل مع تقنية الفيديو، وتقليص زمن الاستخدام لتلك التقنية، وكذلك في اختيار الحالات، وهو ما أسهم في تقليل الأخطاء بنسبة كبيرة، وتجنب حدوث نتائج عكسية، ولكن تظل لمسات اليد، تحتاج إلى الكثير من تركيز التحكيم في تقديرها.

العين والجزيرة

ورأى سالم سعيد، أن قرار الحكم عمار الجنيبي صحيح بعدم احتساب هدف لمصلحة العين في الشوط الأول، والذي سجل عن طريق بندر الأحبابي في الدقيقة 41، لأن لحظة لمس اللاعب للكرة، كان في وضعية تسلل من أقرب مدافع من فريق الجزيرة، وأوضح، أن الحالة فيها تسلل بباقي جسد الأحبابي، بينما قدم اللاعب كانت على مستوى واحد، ولكن اللافت أن مساعد الحكم كان في وضعية صعبة، وبالتالي سمح باستمرار اللعبة إلى حين نهايتها، ولأنها انتهت بهدف، رفع الراية، ليتم اللجوء لتقنية الفيديو.

الوحدة والظفرة

وأكد الخبير التحكيمي سالم سعيد، أن قرار الحكم محمد عبد الله، كان صحيحاً بإلغاء هدف لمصلحة فريق الوحدة في الدقيقة 16، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، لوجود خطأ نتيجة تدخل قوي من الخلف من قبل لاعب الوحدة، وإعاقة لاعب الظفرة رومولو دوس سانتوس، واللعبة فيها تهور من لاعب الوحدة، وترقى للإنذار، وأوضح أن الحكم سمح باستمرار الهجمة إلى حين نهايتها، وجاء تدخل الفيديو إيجابياً وعالج الحالة قبل الحدث، ولكن يجب التوقف عند الفترة الزمنية ما بين الحالة والرجوع إلى تقنية الفيديو، لأن التعليمات واضحة بوجود فترة زمنية محددة، ولكن مع استمرارية اللعبة، يترك الحكم اللعبة إلى نهايتها، وهناك حالة ثانية في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت لمصلحة الظفرة 4-2، عندما سقط لاعب الوحدة ليوناردو، وطالب بركلة جزاء، وحصل فيها اللاعب على إنذار للاعتراض.

كلباء والفجيرة

وبين سالم سعيد، أن هدف الفجيرة الثالث في مرمى اتحاد كلباء، جاء من تسلل واضح، وحقق به الفجيرة الفوز 3-2، وبالتالي فهو خطأ مؤثر من قبل الحكم المساعد، والذي كان في وضعية خطأ بالوقوف على بعد 1.76 متر عن آخر لاعب مدافع، وفي وضعية مثل هذه، لا يستطيع الحكم إعطاء قرار سليم في حالات التسلل.

الوصل والنصر

وأشار سالم سعيد، إلى أن سقوط البرازيلي كايو لاعب الوصل، داخل منطقة جزاء النصر في الدقيقة 52، لا يستحق ركلة جزاء، وأن كايو كرر السقوط أكثر من مرة في محاولة منه للحصول على ركلة جزاء غير مستحقة، والمفروض حصول اللاعب على إنذار للتمثيل، ولكنها حالات صعبة لتقدير التمثيل فيها، ولفت إلى أن يعقوب الحمادي، احتسب ركلة جزاء لصالح الوصل في الدقيقة 33، بداعي عرقلة حارس النصر، للبرازيلي كايو، لاعب الوصل، ولكنه عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والقرار سليم بإلغاء الركلة.

بني ياس والإمارات

وأكد سالم سعيد، أن هناك لمسة يد واضحة على مدافع الإمارات، وحكم المباراة عمر آل علي، لم يحسن تقديرها، وكان يجب الرجوع إلى تقنية الفيديو، لأنها مؤثرة على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

ملاحظة

هناك تحسن واضح في استخدام تقنية الفيديو، وكذلك في الأداء الجماعي لأطقم التحكيم، ولم يكن هناك سوى خطأ فردي وحيد من قبل مساعد الحكم، في مباراة اتحاد كلباء والفجيرة.

الأفضل

يعتبر الحكم يعقوب الحمادي، هو الأفضل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، لنجاحه في الوصول بمباراة الوصل والنصر، التي انتهت للنصر 3-1، إلى بر الأمان، رغم جماهيرية وأهمية اللقاء بين الفريقين.