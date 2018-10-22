رحيل بلاتشي «صائد البطولات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحل المدرب الروماني المخضرم إيلي بلاتشي، صباح أمس، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 62 عاماً.

وجاء رحيل «صائد البطولات» بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم، لاعباً ومدرباً، إذ خاض العديد من التجارب التدريبية مع الكرة الإماراتية حين تولى تدريب أندية العين والشباب والأهلي (سابقاً)، وحقق العديد من البطولات، حيث تولى تدريب 13 نادياً عربياً.

وبدأ بلاتشي مسيرته لاعباً في خط وسط نادي جامعة كرايوفا في رومانيا موسم 1973-1974، وانتقل لصفوف دينامو بوخارست ، ومثّل المنتخب الروماني على مدار 12 عاماً متتالية خاض خلالها 65 مباراة وسجل 8 أهداف.

واتجه بلاتشي للتدريب عقب اعتزاله في 1988، وحقق نجاحات مع الأندية العربية، ودرب الأفريقي التونسي عام 1991 وتوج معه بـ 4 ألقاب، الدوري والكأس وكأس أفريقيا للأندية الأبطال والكأس الأفروآسيوية.

وكانت بداية معرفة جماهير الكرة الإماراتية ببلاتشي في 1994 في نادي الشباب واستمر معه لمدة موسمين حقق خلالهما لقب الدوري العام موسم 94-95، كما قاد العين خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2000، وحقق معه بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 98-99، والدوري في موسم 99-2000.

وتولى بلاتشي تدريب شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) في الفترة ما بين 2003 إلى 2005، وقاده إلى لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2003-2004، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأهلي ويعود مرة أخرى للدوري الإماراتي، ويقود الشباب مرة ثانية عام 2006.

وامتلك بلاتشي سجلاً حافلاً مع الأندية العربية والخليجية ودرب الهلال والنصر والنهضة في السعودية، وكاظمة الكويتي، والرجاء البيضاوي المغربي، والهلال السوداني، وأنهي مشواره مع السويق العُماني الموسم الماضي.