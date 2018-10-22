بالثمانية.. «الأبيض الشاب» يهزم الصين تايبيه ويقترب من «8 آسيا»

المصدر: Ⅶ جاكارتا - البيان الرياضي

اقترب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً، باكتساحه منتخب الصين تايبيه، أمس، بنتيجة 8-1، على استاد غيلورا بونغ كانرو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، متصدراً المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «6 من 6»، وسجل أهداف «الأبيض الشاب» كل من أحمد فوزي في الدقيقة 10، وعلي صالح هدفين في الدقيقتين 20 و67، وماجد رشيد هدفين في الدقيقتين 35 و75، وراشد مبارك هدفين في الدقيقتين 51 و59، وعبد الله النقبي في الدقيقة 70.

وتقام الجولة الثالثة من الدور الأول، بعد غد، ويواجه منتخبنا نظيره الإندونيسي، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 28 و29 الجاري.