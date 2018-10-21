أروابارينا: هدفنا تحسين النتائج ولا حديث عن اللقب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - الفجيرة - البيان الرياضي

عبر الأرجنتيني أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي لكرة القدم عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول تحت قيادته وجاء على حساب دبا الفجيرة في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وأكد أن النقاط الثلاث أنعشت الفريق وتعد دافعاً جيداً نحو الأفضل في المباريات التالية في الدوري وقال: هدفنا تحسين النتائج حتى يعود الفريق لعهده السابق مع الانتصارات.

وعن مقدرة شباب الأهلي على اللحاق بركب الفرق المرشحة لنيل اللقب طلب المدرب عدم الحديث حالياً عن تحقيق البطولة وقال في المؤتمر الصحافي: لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل ويجب أن تتحسن النتائج أولاً، وسنأخذ كل مباراة بنظام القطعة، والفوز في كل مباراة سيكون له نواح إيجابية كثيرة وسيحفز جماهيرنا للعودة من جديد لتشجيع الفريق في المدرجات. وتحدث أروابارينا عن وجود بعض الملاحظات على أداء الفريق رغم أفضلية الهدف الأول بعد 3 دقائق من بداية اللقاء وقال الملعب لم يمنح لاعبينا الفرصة الكافية لتقديم المستوى الجيد بالشوط الأول، لكن في الثاني كان الأداء أفضل رغم ردة الفعل الجيدة من لاعبي دبا، خصوصاً بعد دخول ياسين البخيت، وحذرنا من هذا اللاعب الذي يعتبر افضل لاعبي المنافس.

حالة لوفانور وماجد

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للاعبين لوفانور وماجد حسن، قال: هما في وضع جيد يسمح لهما بالعودة في الفترة المقبلة، ويدخل لوفانور مرحلة التدريبات بعد أسبوع، في حين تلقى ماجد حسن العلاج في ألمانيا.

خطأ

وفي المقابل، نوه البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بارتكاب لاعبي فريقه خطأ في الدقائق الثلاث الأولى من اللقاء كلف فريقه فقدان النقاط الثلاث، منوهاً إلى أن فريقه لا يستحق الهزيمة، خصوصاً وأنه حصل على فرص سهلة في الشوط الثاني ولم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وقال:كان أداؤنا أفضل ولكن لم يقف الحظ معنا حيث افتقد اللاعبون اللمسة الأخيرة مما يستدعي العمل على معالجتها قبيل مواجهة الديربي أمام الفجيرة، وفي قادم المباريات حتى يعود الفريق قوياً ويستعيد ذاكرة النتائج الإيجابية. وأضاف: يجب أن نبحث عن المعطيات التي تمنحنا فرصة الأداء الإيجابي والنتائج الجيدة في الدوري لتعديل أوضاع الفريق ويجب أن نشجع اللاعبين وعليهم مضاعفة جهودهم أمام الفجيرة في الجولة المقبلة.

طائرات

وحول أداء الأردني ياسين البخيت ألقى المدرب باللائمة على رحلات الطيران، وقال: اللاعب عندما يقوم برحلات عدة بنحو 8 طائرات ويعود إلى الفريق قبل المباراة بوقت قصير فإنه يجب أن يشعر بالتعب، وهذا هو الواقع الذي حاولنا التعامل معه وآثرت منحه فرصة الراحة والدفع به في الشوط الثاني، وحاول اللاعب فعل شئ لكن دون جدوى.

عبد المجيد حسين: ننتظر هدايا المنافسين

أكد عبد المجيد حسين عضو لجنة الكرة بنادي شباب الأهلي أن فريقه لا يزال بحاجة لانتظار هدايا الفرق الأخرى من أجل تقريب فارق النقاط بينه وبين الأندية المتصدرة، مشيراً إلى أنه قصد بهذا القول ما يتعلق بفارق النقاط السبع، الذي يفصله عن المتصدر، وقال: علينا عدم فقدان النقاط واستغلال هدايا الفرق الأخرى.

وحول نتيجة مباراة فريقه أمام دبا أكد عبد المجيد حسين أن النقاط التي حصل عليها فريقه مهمة رغم أن الفريق لم يصل إلى مستواه بعد، وقال: لاعبونا لديهم الأفضل لكي يقدموه.

وأبدى عبد المجيد حسين سعادته بالبداية الجيدة للمدرب أروبارينا، الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة، خصوصاً أنه تعاقد مع فريق طموحه البطولات.

درويش أحمد: دبا سيعود أقوى

قلل لاعب دبا الفجيرة درويش أحمد من هزيمة فريقه أمام شباب الأهلي بهدف، لافتاً إلى أن مشوار الدوري لايزال طويلاً وقال: «النواخذة» سيستعيدون ذاكرة الانتصارات من جديد، ودبا سيعود أقوى، والفريق الضيف استغل خطأ في التمركز وسجل هدفه الوحيد، لكن دبا كان الأفضل ولم يقف الحظ بجانبنا في أكثر من فرصة.

النقبي: نفكر في الوصل

أكد عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي، طي صفحة مباراة دبا والتفكير في مباراة الوصل المهمة الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أهمية النقاط الثلاث التي حصلوا عليها أمام دبا. وحول أدائه الجيد أكد النقبي، أنه ما كان سيظهر بهذا الأداء لولا العمل الجماعي، لافتاً إلى الروح العالية التي أدخلها المدرب أروبارينا منذ اليوم الأول لمجيئه إلى شباب الأهلي.