«فخر أبوظبي» يقتحم الصدارة و«الزعيم» يتراجع ثالثاً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - الشارقة - البيان الرياضي

اقتحم فريق الجزيرة صراع صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، ونجح في تحويل تأخره أمام العين بهدف إلى فوز 2-1 أمس على استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذا الفوز صعد «فخر أبوظبي» إلى المركز الثاني متشاركاً مع الشارقة في رصيد 14 نقطة، ويتفوق «الملك» بفارق الأهداف.

في حين تراجع العين إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة مهدراً فرصة الانفراد بالقمة.

تقدم العين بهدف السويدي بيرغ في الدقيقة 33، وأدرك البرازيلي ليوناردو بييرا التعادل في الدقيقة 85، وبعدها بثلاث دقائق أضاف البديل يعقوب الحوسني هدف الفوز في الدقيقة 88.

وتعادل الشارقة وعجمان 1-1 بملعب خالد بن محمد، وتقدم «الملك» بهدف الأوزبكي شوكوروف في الدقيقة 31، وأدرك النيجيري ستانلي التعادل لـ «البرتقالي» في الدقيقة 86.

وواصل الظفرة صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي، مفجراً كبرى المفاجآت بتغلبه على الوحدة 4 - 2 على استاد بني ياس، ووصل الظفرة إلى 6 نقاط، فيما تجمد الوحدة عند 12 نقطة.

وتألق سهيل المنصوري وخالد باوزير لاعبا الوحدة السابقين، مع الظفرة، وسجل المنصوري هدفين في الدقيقتين 6 و 23، وصنع باوزير الهدف الأول، بينما أحرز دييجو ريجانتو هدفاً في الدقيقة 12، ومدافع الوحدة حمدان الكمالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، فيما سجل للوحدة باتنا وتيغالي في الدقيقتين 41 و 92.