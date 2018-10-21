العكبري..احتفالية الدموع !

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

رغم دموعه التي ذرفها بغزارة على إصابة شقيقه أحمد عقب تعرضه لحادث سير، ساهم محمد العكبري في رسم بسمة النصر في «ديربي بر دبي»، مستجيباً لنداء الوفاء لفريقه متغلباً على أحزانه، ومصراً على المشاركة في «الديربي» رغم أن المدرب منحه فرصة الاعتذار، وتمسك محمد بالمشاركة، وشكل دخوله نقطة تحوّل ،مسجلاً الهدف الثاني، ورغم الفرحة إلا أن الدموع ظهرت من جديد في عيون محمد، وهو يتلقى تهنئة زملائه.

وفي الوقت نفسه كان شقيقه أحمد الغائب عن الملاعب، حاضراً في قلوب الجميع، ورفعت الجماهير لافتات لمساندته، وانتشرت التغـريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تتمنى له الشفاء.