«أبيض الشباب» يواجه الصين تايبيه اليوم

المصدر: Ⅶ جاكرتا - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للشباب (تحت 19 عاماً) اليوم، في الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا (الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات) نظيره منتخب الصين تايبيه على استاد «جيلورا بونج كارن»، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

تحضيرات

ويتطلع «الأبيض الشاب» لتحقيق فوزه الثاني وبلوغ النقطة السادسة التي ستضمن له حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، حيث أنهى منتخبنا الوطني تحضيراته للمباراة بروح معنوية عالية ورغبة كبيرة في مواصلة الانطلاقة القوية، وخاصة بعد أن تعافى الثنائي عمر أحمد، الذي كان قد خضع لعملية جراحية على مستوى الفك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام قطر، وخالد البلوشي الذي تجاوز آلام الشد العضلي وشارك في التدريبات مع المجموعة، الأمر الذي سينعكس على التشكيلة التي سيدخل بها منتخبنا الوطني مباراته أمام الصين تايبيه بصفوف مكتملة باستثناء اللاعب منصور الحربي، الذي سيغيب عن اللقاء بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الجولة الأولى.

صدارة

ويتصدر «الأبيض الشاب» مجموعته مع المنتخب الإندونيسي (المستضيف) برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، في حين يقبع منتخب الصين تايبيه في مؤخرة المجموعة، الذي كان قد خسر مباراته الأولى أمام صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف لهدف من دون أي نقاط.

حرص

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على متابعة مباراة إندونيسيا مع الصين تايبيه، لرصد النقاط المهمة التي سيبني عليها المدرب خططه وأسلوب لعبه في قادم المباريات، حيث يخطط «الأبيض الشاب» لتحقيق الفوز على الصين تايبيه، وبلوغ النقطة السادسة، التي سيحسم بها أمر التأهل للأدوار النهائية، على أن تكون المنافسة في المباراة الثالثة لمنتخبنا الوطني والأخيرة له في دور المجموعات على تأكيد الصدارة بالعلامة الكاملة.

اجتماع

وكان الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا للشباب قد اجتمع باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية الرئيسية أول من أمس، وأشاد بما يبذلونه من مجهود، كما أشاد بأداء اللاعبين خلال المباراة الأولى وحصد نقاطها كاملة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الفوز إلا أن بعض الجوانب السلبية كانت حاضرة، والتي يجب الوقوف عندها ومعالجتها لتلافي تكرارها. ووعد المدرب الفرنسي بإصلاح الثغرات التي ظهرت في المباراة الأولى للأبيض الشاب لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، والعمل على تفعيل التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي لحصد نقاط مباراة الصين تايبيه، لضمان صدارة المجموعة، ما يسهل مشوار الفريق نحو إحراز اللقب.