الجزيرة يخطف "الوصافة" بفوز على العين

المصدر: العين: طلحة عبدالله

عاد الجزيرة من بعيد وصعد إلى مركز وصيف الدوري برصيد (14 نقطة) وبفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر بنفس الرصيد، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه العين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في حين تراجع العين بهذه الخسارة إلى المركز الثالث برصيد (13 نقطة)، مهدراً فرصة الانفراد بصدارة الترتيب بعد تعثر منافسه المباشرين الشارقة والوحدة بتعادل الأول وخسارة الثاني في نفس الجولة.

تقدم العين في شوط اللعب الأول بهدف سجله المهاجم السويدي ماركوس بيرغ (ق 33)، وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو الجزيرة للهجوم ونجحوا في ترجمة أفضليتهم بهدف التعادل الذي سجله البرازيلي ليوناردو بييرا من ركلة ثابتة ( ق 85)، قبل أن يضيف البديل يعقوب الحوسني، الهدف الثاني، ليتقدم الجزيرة بهدفين مقابل هدف ( ق 88).

وحقق الجزيرة فوزه التاسع على العين مقابل ثمانية انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي لكرة القدم في عهد الاحتراف والبالغة بمباراة أمس 21 مباراة، في حين حضر التعادل بينهما في أربع مناسبات