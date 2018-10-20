خورفكان يقيل مدربه والذيد يوقف إعصار حتا والعروبة ينعش آماله

المصدر: خورفكان: محمد فضل

قررت إدارة نادي خورفكان إقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميودراغ جيسينج، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق في مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة، والتي كان آخرها الهزيمة أمس أمام العربي القيواني بنتيجة 3-1 ليكون الصربي أول ضحايا موسم الهواة، وتم تكليف المغربي سعيد شخيت مدرب فريق 16 سنة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد ويساعده مواطنه إبراهيم بن محمود وحسن سعيد مدرباً للحراس.

على صعيد متصل، أشعل الذيد الصراع حول بطاقة الصعود عن المجموعة الثانية من مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة بعد أن فرض التعادل السلبي اليوم على مضيفه حتا، الذي تأجل تأهله للجولة الأخيرة ليرفع "الاعصار" رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة ويضع الذيد اول نقطة في رصيده، وأنعش العروبة المنقوص من حارسه احمد الحنطوبي منذ الدقيقة الأولى للمباراة آماله في الصعود بعد فوزه الكبير والعريض على التعاون في عقر الدار بخماسية نظيفة جاءت عن طريق كل من اديلسون وعمر مراد واحمد النقبي واحمد المطوع وحسن راشد في الدقائق 37، 46،67 ،75 ،90 ليرفع العروبة رصيده الى 6 نقاط ويظل التعاون دون رصيد، وكان العربي قد فاز على خورفكان بنتيجة 3-1 وفوز الحمرية على مسافي 4-2 .