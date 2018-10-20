الحمرية يهزم مسافي والعربي يطيح بخورفكان من «تمهيدي الكأس»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حقق فريق الحمرية فوزه الثاني على التوالي في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب أمس على ضيفه مسافي بنتيجة 4 - 2 في منافسات المجموعة الأولى، سجل الرباعية كل من عبدالله العامري وعيسى أحمد ومحمد ناصر ومحمد بن غريب المطروشي في الدقائق 17،60،64، «90+2»، فيما أحرز ثنائية مسافي عبدالله الشهياري في الدقيقتين 13 و41، وبهذه النتيجة وصل الحمرية إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف دبا الحصن المتصدر ، فيما تجمّد مسافي عند 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية فجَّر العربي مفاجأة من العيار الثقيل، وهزم خورفكان 3 - 1، مطيحاً بآماله في البطولة، وتقدم خورفكان بهدف البرازيلي رودريغو (ق 45)، لكن العربي انتفض بالشوط الثاني وسجل 3 أهداف عبر الروماني ميهاي «هدفين»، ومحمد لشكري في الدقائق 56،60، 78 ليضع العربي أول ثلاث نقاط في رصيده ويستمر خورفكان بلا رصيد .

وتقام اليوم مباراتان في المجموعة الثانية، ويستقبل فريق حتا متصدر المجموعة بست نقاط فريق الذيد بلا نقاط، ويستضيف التعاون فريق العروبة.