الصين تايبيه بوابة «الأبيض الشاب» للصدارة في ثاني مبارياته بكأس آسيا

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

بدأ منتخبنا الوطني للشباب (تحت 19 سنة) استعداداته لخوض ثاني مبارياته في نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستجمعه غداً بمنتخب الصين تايبيه الذي كان قد خسر في الجولة الأولى بنتيجة (1 - 3) أمام إندونيسيا (المستضيف)، وذلك بعد أن طوى «الأبيض الشاب» صفحة فوزه الثمين الذي حققه بهدفين لهدف في أولى مبارياته ليتصدر به المجموعة برصيد ثلاث نقاط متساوياً مع المنتخب الإندونيسي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وحرص الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا للشباب على الاجتماع باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية والإشادة بما قدموه من مجهود خلال المباراة الأولى وحصد نقاطها كاملة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الفوز إلا أن بعض الجوانب السلبية كانت حاضرة، والتي يجب الوقوف عندها ومعالجتها لتلافي تكرارها.

وأضاف في حديثه للاعبين، إنه كان من المهم الفوز في المباراة الأولى، لكونها تمثل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار في البطولة، إلا أنها في النهاية مجرد 3 نقاط تتطلب مواصلة العمل لحصد صدارة المجموعة وبلوغ الأدوار النهائية.

وشهدت التدريبات مشاركة خالد البلوشي لاعب وسط الميدان الذي لم يستطع إكمال المباراة الأولى بعد إصابته بشد عضلي، إلا أنه بدا جاهزاً ويستعد للتواجد في المباراة المقبلة.

من جهته، خضع اللاعب عمر أحمد قائد منتخبنا الوطني للشباب لعملية جراحية بسيطة، صباح أمس، في أحد مستشفيات العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد إصابته المؤثرة التي تعرّض لها على مستوى الفك والأسنان الأمامية بعد كرة مشتركة في الشوط الثاني من المباراة الأولى، التي أصر اللاعب على إكمالها حتى صافرة النهاية على الرغم من قوة الإصابة التي أدت لنزيف، وعمل الطاقم الطبي على إيقافه وتقديم الإسعافات الأولية ليتم نقله بعد المباراة مباشرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ورافق اللاعب خلال إجراء عمليته الجراحية حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس البعثة وعبد الله علي الشامسي عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة مشرف منتخبنا الوطني للشباب، واللذان طمأنا أعضاء البعثة بأن العملية الجراحية تمت بنجاح، وحالة اللاعب مستقرة لا تستدعي القلق، حيث يحتاج للراحة اليوم قبل العودة للتدريبات غداً، وتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة يوم غد أمام منتخب الصين تايبيه.

متابعة

حرص الجهاز الفني لمنتخبنا على متابعة مباراة إندونيسيا مع الصين تايبيه، لرصد النقاط المهمة التي سيبني عليها المدرب خططه وأسلوب لعبه في قادم المباريات، حيث يخطط «الأبيض الشاب» لتحقيق الفوز على الصين تايبيه، وبلوغ النقطة السادسة التي سيحسم بها أمر التأهل للأدوار النهائية، على أن تكون المنافسة في المباراة الثالثة لمنتخبنا الوطني والأخيرة له في دور المجموعات على تأكيد الصدارة بالعلامة الكاملة.