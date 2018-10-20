الشارقة وعجمان.. مهمة صعبة

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم، ياسر قاسم

يستضيف الشارقة على ملعب استاد خالد بن محمد في الخامسة من عصر اليوم فريق عجمان ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة تعتبر «ديربي» خاصاً، ومهمة صعبة للفريقين ولا تخضع لحسابات المستوى الفني والموقف في الجولات الماضية.

ويلعب فريق الشارقة وهو متصدر البطولة برصيد 13 نقطة، ويسعى للحفاظ على صدارته فيما يلعب عجمان «6 نقاط» لتحسين موقفه في البطولة.

احترام

وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن استعدادات فريقه مضت بصورة جيدة خصوصاً بعد عودة الدوليين، ووصف مباراة عجمان بالمهمة والصعبة، وقال: نحترم المنافس الذي يقدم مستويات جيدة مع المدرب أيمن الرمادي، كما أنه ترك بصماته مع الكثير من الفرق في الدوري.

وعن العودة لمباريات الدوري قال: طوينا صفحة كأس الخليج العربي وهي بطولة مختلفة ونركز على الدوري، وأتمنى أن نكون في كامل تركيزنا لقاء وهدفنا الفوز واستمرار النتائج الإيجابية، ونحتاج للتركيز على التفاصيل الصغيرة في المباراة.

وأضاف: البعض يعتقد أننا لا نعطي اهتماماً لبطولة كأس الخليج العربي، والصحيح أننا ركزنا على إعطاء اللاعبين راحة بعد المجهود الكبير في الدوري، واستفدنا من هذه البطولة كثيرا.

صعوبات

وفي المقابل، أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن مواجهة فريقه، اليوم، لا تخلو من صعوبات لكونه يواجه المتصدر، مشيراً إلى أهمية تركيز لاعبيه والارتفاع لمستوى المباراة، وأشار إلى أنه يركز على فريقه، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين للمباراة ولا توجد أي غيابات، وقال: العودة للدوري بعد أسبوعين لا يعتبر توقفاً بالمعنى الواضح لكون الفرق خاضت مباراتين في كأس المحترفين، برغم التنوع الذي حدث في تشكيلة الفريق خلال مباراتي الوحدة وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن فترة الأسبوعين بين آخر مباراة في الدوري أمام بني ياس ومواجهة الشارقة، ليست طويلة والوضع مطمئن في فريقه من ناحية الاستعداد، وأشار الرمادي إلى أن تحقيق النتيجة الإيجابية مرهون بقلة الأخطاء في المباراة كما حدث للفريق أمام النصر وبني ياس، وسيكون التركيز على الابتعاد عن الأخطاء بقدر الإمكان.

مباراة عادية

وأوضح الرمادي أن المباراة بالنسبة للمحترف البرازيلي فاندر فييرا الذي يواجه فريقه السابق، عادية مثل أي مباراة أخرى، وقال التعامل الاحترافي يجعل المسألة عادية بالنسبة لأي لاعب في مواجهة فريقه السابق.