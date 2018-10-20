الوحدة والظفرة.. الأقوى والأضعف

المصدر: متابعة - محمد صادق، أحمد عيسى

يسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز الرابع في دوري الخليج العربي عندما يلتقي الظفرة في الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم باستاد بني ياس بالشامخة ضمن مباريات الجولة السادسة.

ويبلغ رصيد «العنابي» 12 نقطة مقابل 3 نقاط للظفرة، ويبحث الفريقان عن الثلاث نقاط. المباراة فعلياً تعد مواجهة بين الأقوى والأضعف، فالوحدة يملك أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم بتسجيله 19 هدفاً، أما الظفرة فيعد ثاني أضعف خط دفاع، واستقبلت شباكه 12 هدفاً في 5 مباريات كثاني أضعف خط دفاع، كما يعد هجوم الظفرة الأضعف بتسجيل 4 أهداف فقط.

وتصب الترشيحات من الناحية النظرية في مصلحة الوحدة الذي يتطلع إلى استكمال انتصاراته في محاولة لاستعادة الصدارة في انتظار أي تعثر للشارقة والعين، فيما يأمل الظفرة الخروج من الدوامة التي يمر بها منذ بداية الموسم وضعته في مؤخرة الترتيب بفوز وحيد.

ويغيب عن الوحدة الثنائي أحمد العكبري الذي تعرض لحادث سير بالسيارة ويخضع للعلاج والمتابعة الدقيقة في مستشفى المفرق، بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد برغش لإصابته في العضلة الضامة خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة فنزويلا الودية وسيغيب على إثرها لمدة لا تقل عن أسبوعين، وسيعوضه في التشكيلة خالد إبراهيم، فيما تعزز من قوة الفريق عودة اللاعبين الدوليين من المنتخبين الأول والأولمبي.

ويغيب عن الظفرة الثنائي ميليسي بسبب الإصابة، وعبد الله الرفاعي المعار من الوحدة والذي تمنع اتفاقية الإعارة مشاركته بالمباراة.

صعوبة

وأكد ريجيكامب المدير الفني للوحدة صعوبة المواجهة رغم الفوارق بين الفريقين مشيراً إلى أهمية اللعب بجدية، بالاعتماد على القوة الهجومية الضاربة لـ «أصحاب السعادة» بوجود هداف الفريق تيغالي والمغربي باتنا الذي سجل 6 أهداف، والبرازيلي ليوناردو، والقائد إسماعيل مطر.

ووصف الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة مواجهة اليوم بالصعبة لأنها، ضد فريق قوي ويعتبر من أفضل فرق الدوري، وقال: رغم صعوبة المباراة لكنني أثق في تقديم مستوى جيد، لأن اللاعبين يفضلون مثل هذه المباريات القوية التي تضعهم أمام تحدي إثبات الذات، وشاهدنا ذلك في مباراة العين وأتوقع أن يواصل اللاعبون بذات الروح أمام الوحدة.

توازن

وأشار رازوفيتش إلى أنه سيخوض المباراة بطريقة متوازنة، لتحقيق الفوز، وقال: أعرف أننى سأواجه خط هجوم متميزاً تتحدث الأرقام عن تفوقه، لكنني لن ألعب بطريقة دفاعية، لأن طموحنا الفوز، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

وأكد مدرب الظفرة أن أداء فريقه في تطور، وقال: نحتاج بعض النتائج الإيجابية لرفع الروح المعنوية مؤكداً أن الفريق يحتاج للمزيد من العمل خاصة أنه يضم عناصر متميزة.