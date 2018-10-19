بالفيديو..العميد يتفوق على الامبراطور في ديربي بر دبي 3-1

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

انتهت مباراة ديربي بر دبي بين نادي الوصل و نادي النصر التي أقيمت الليلة على ملعب زعبيل بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف للوصل .

افتتح مبارك خليفة التسجيل للنصر في الدقيقة 31 .

عادل النتيجة للوصل عبدالرحمن علي في الدقيقة 45.

أجرى الوصل تغييره الأول بدخول خليل خميس وخروج محمد سرور مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 55 أجرى العميد تغييره الأول بخروج عامر مبارك ودخول محمد العكبري.

لجأ حكم المبارة في الدقيقة 35 من الشوط الأول لتقنية الفيديو وألغى ركلة جزاء كان قد احتسبها لصالح الوصل.

في الدقيقة 73 أحرز محمد العكبري الهدف الثاني للنصر.

أضاف في الدقيقة 84 نيغريدو الهدف الثالث للنصر بعد متابعة رأسية ناجحة.

أجرى النصر التغييرين الثاني والثالث بخروج ماركينيوس ودخول مسعود سليمان وطارق أحمد بدل علي حسين و قام الوصل بتغييريه الاخيرين بدخول حميد عباس وخروج عبدالرحمن علي وحمد البلوشي بدل خميس اسماعيل.