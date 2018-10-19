بالفيديو..العميد يتفوق على الامبراطور في ديربي بر دبي 3-1

انتهت مباراة ديربي بر دبي بين نادي الوصل و نادي النصر التي أقيمت الليلة على ملعب زعبيل بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف للوصل .
افتتح مبارك خليفة التسجيل للنصر في الدقيقة 31 .
هدف أول في الديربي لمصلحة العميد"#الوصل 0 - #النصر 1#الوصل_النصر#دوري_الخليج_العربي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gxWykci0ho— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 19, 2018
عادل النتيجة للوصل عبدالرحمن علي في الدقيقة 45.
#الوصل يُحرز هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرحمن علي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول#الوصل 1 - #النصر 1#الوصل_النصر#دوري_الخليج_العربي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EE6ygQFqAb— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 19, 2018
أجرى الوصل تغييره الأول بدخول خليل خميس وخروج محمد سرور مع بداية الشوط الثاني.
وفي الدقيقة 55 أجرى العميد تغييره الأول بخروج عامر مبارك ودخول محمد العكبري.
لجأ حكم المبارة في الدقيقة 35 من الشوط الأول لتقنية الفيديو وألغى ركلة جزاء كان قد احتسبها لصالح الوصل.
تقنية الفيديو: لا وجود لركلة جزاء لصالح الوصل#الوصل 0 - #النصر 1#الوصل_النصر#دوري_الخليج_العربي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/e7qZMMmRrS— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 19, 2018
في الدقيقة 73 أحرز محمد العكبري الهدف الثاني للنصر.
العكبري يحرز الهدف الثاني للنصر#الوصل 1 - #النصر 2#الوصل_النصر#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/zeqYSCeGDY— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 19, 2018
أضاف في الدقيقة 84 نيغريدو الهدف الثالث للنصر بعد متابعة رأسية ناجحة.
العميد يسجل ثالث أهداف الديربي"#الوصل 1 - #النصر3#الوصل_النصر#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/k91o4yAkRL— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 19, 2018
أجرى النصر التغييرين الثاني والثالث بخروج ماركينيوس ودخول مسعود سليمان وطارق أحمد بدل علي حسين و قام الوصل بتغييريه الاخيرين بدخول حميد عباس وخروج عبدالرحمن علي وحمد البلوشي بدل خميس اسماعيل.