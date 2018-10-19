النصر يتسلّم بطاقة الفردان ويشكر شباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح النصر في تسجيل لاعبه حبيب الفردان ضمن كشوفاته، وتسلّم بطاقته رسمياً من اتحاد الكرة أمس، بعدما كسب الطعن الذي تقدم به إلى هيئة التحكيم، معزّزاً موقفه بمستندات ووثائق قانونية تؤكد فسخ تعاقده مع الفردان قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وتقدم عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بالشكر إلى شباب الأهلي على تسهيل انتقال الفردان إلى العميد، وخصّ بالذكر خليفة سعيد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، لجهوده المخلصة في تعزيز روح التعاون والأخوة بين الناديين. كما تقدم أبو الشوارب بخالص الشكر إلى اللجان الاستئنافية في اتحاد الكرة على قبول طعن النصر.