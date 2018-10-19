فوز أول للأبيض الشاب في نهائيات كأس آسيا

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني للشباب (تحت 19 سنة) فوزاً ثميناً في بداية مشواره بنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على حساب المنتخب العنابي بهدفين لهدف عن طريق أحمد فوزي في الدقيقة «17» وعلي صالح في الدقيقة «39».

ووضع الأبيض الشاب أول 3 نقاط له في البطولة ليعتلي صدارة المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي الصين تايبيه وإندونيسيا. ويلعب منتخب الشباب مباراته الثانية أمام منتخب الصين تايبيه بعد غد الأحد، في تمام الساعة الرابع بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا (الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات).

تشكيلة المنتخب

ودفع الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا الوطني بتشكيلة ضمت سهيل المطوع في حراسة المرمى حارس، يوسف المهيري، أحمد عبد الله، عمر أحمد، خالد البلوشي، علي صالح، راشد سالم، عبد الرحمن صالح، منصور للحربي، أحمد فوزي، ماجد راشد.

وجاءت مجريات المباراة حذرة في بدايتها من قبل منتخبنا، الذي سعى لتأمين مساحاته الخلفية واستغلال سرعة مهاجمه، ونجح علي صالح في إحدى طلعاته من تمرير الكرة للاعب أحمد فوزي، الذي انفرد بالمرمى وأودعها على يمين حارس المنتخب المنافس، معلناً الهدف الأول لـ«الأبيض الشاب» في الدقيقة 17، قبل أن ينجح المنافس في تعديل النتيجة بهدف التعادل الذي أحرزه اللاعب عبد الرشيد أومارو في الدقيقة 39، ليعود بعدها مجدداً اللاعب علي صالح الذي تحصّل على خطأ على مشارف منطقة الجزاء، نفذها بحرفية عالية من أعلى حائط الصد لتعانق الكرة الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 39 قبل صافرة نهاية مجريات الشوط الأول، الذي شهد هطول أمطار غزيرة على ملعب المباراة.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من المباراة حافظ منتخبنا الوطني على تقدمه رغم محاولات المنتخب المنافس في العودة مجدداً للمباراة، التي شهدت إصابة مؤثرة للاعب عمر أحمد على مستوى الفك، ونقل على أثرها إلى المستشفى للوقوف على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له، إلى جانب إصابة اللاعب خالد البلوشي في الدقيقة 71 والذي لم يستطع إكمال المباراة ليتم استبداله باللاعب عيد النعيمي، وفي الدقيقة 84 تحصّل لاعب وسط ميدان منتخبنا الوطني على البطاقة الحمراء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له ليكمل الأبيض الشاب ما تبقى من عمر المباراة ناقص العدد، إلا أن إصرار ورغبة «الأبيض الشاب» كانت كبيرة في تأمين التقدم والخروج بالنقاط كاملة، وهو ما تحقق بتحقيق الانتصار الأول في المشوار الآسيوي.