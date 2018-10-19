دياز ولوفانور.. 90 دقيقة خصام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجمع الأرجنتيني ماورو دياز والبرازيلي لوفانور، مهاجمي شباب الأهلي، صداقة وزمالة داخل النادي، وفي الحياة العائلية، ولكنهما قررا فجأة أن يكونا خصمين لمدة 90 دقيقة فقط.

التقى اللاعبان مساء أول من أمس، أمام شاشة التلفزيون لمتابعة السوبر كلاسيكو المثير الذي أقيم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية.

ظهر اللاعبان في فيديو نشره لوفانور، على حسابه الشخصي في الإنستغرام، وهما يتوعّدان بعضهما قبل المباراة، وظهر لوفانور وهو يشير إلى دياز بأصابعه الثلاثة في إشارة إلى توقعه فوز البرازيل بثلاثة أهداف، في المباراة التي انتهت لمصلحة المنتخب البرازيلي بهدف وحيد.