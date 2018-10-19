الوصل والنصر..اللقاء الصعب

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله وعدنان الغربي

يستضيف فريق الوصل في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، نظيره النصر على ملعب «الإمبراطور» بزعبيل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي في لقاء «ديربي» مثير يبحث خلاله كل فريق عن طوق نجاة من الوضعية الصعبة التي يمر بها على صعيد النتائج. ويعول الفريق المضيف على عاملي الأرض والجمهور لقنص النقاط الثلاث بغية تحسين ترتيبه العام حيث يحل الوصل في المركز السادس برصيد 7 نقاط حصيلة «فوزين وتعادل وخسارتين».



نتيجة إيجابية



من ناحيته أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب الوصل، أن «الإمبراطور» عمل بقوة خلال فترة تحضيره للمباراة للخروج بنتيجة إيجابية تعيد الوصل إلى نغمة الانتصارات ولمكانه الطبيعي.

وقال: إن التعثر الأخير سببه غياب عدد من العناصر البارزة للإصابة، مشيراً إلى أن لقاء العميد هو الأول الذي تكتمل فيه صفوف الوصل على صعيد اللاعبين الأجانب بعد عودة ليما الموقوف وفينيسيوس المصاب.



واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول: أتقدم بالاعتذار لكافة الجماهير الوصلاوية الحزينة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وأعدهم بتحسين الأداء والنتائج في الفترة القادمة وذلك لتحقيق تطلعاتهم، أعلم أنهم لا يحتاجون إلى دعوة لمساندة الفريق لكنني أتمنى دعمهم القوي في المباراة القادمة لأننا كجهاز فني ولاعبين في حاجة إلى دعمهم ومساندتهم القوية لأن وجودهم في الملعب يعطي اللاعبين حماساً ودافعاً أكبر لتحقيق الفوز.



معنويات عالية



من جهته ينطلق النصر بمعنويات عالية رغم موقفه الصعب في جدول الترتيب، وهو منتش بانتصارين متتاليين أمام دبا في الدوري والملك الشرقاوي في كأس الخليج العربي. وسيخوض العميد المباراة بحسابات خاصّة وتحت شعار «العثرة ممنوعة» لعدة أسباب في مقدمتها أهمية النتيجة لاستعادة الثقة أولاً ثمّ الخروج من عنق الزجاجة بسبب الـ4 هزائم التي تعرض لها الفريق في الجولات الأربع الأولى وجعلته يحتل المركز قبل الأخير.



غيابات



ويفتقد النصر 3 لاعبين في لقاء الديربي اليوم، هم حارس المرمى أحمد شمبيه وخالد جلال وراشد عمر بينما يستعيد ثنائي المنتخب الوطني خليفة مبارك ومحمود خميس ولاعب المنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وهو ما يمنح المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش جملة من الخيارات المتاحة أمامه في ظل تألق لاعب الوسط محمد العكبري.



وأكد كابتن النصر أحمد الياسي انه وزملاؤه جاهزون للرد على البرازيلي كايو لاعب الوصل على أرضية الملعب بعدما كان صرّح أنه يقبل الخسارة من أي فريق باستثناء النصر، مشيراً إلى أن لقاء الديربي لن يختلف عن المواجهات السابقة رغم حاجة كل فريق إلى الفوز لاستعادة ثقة جماهيره وتصحيح المسار في مسابقة دوري الخليج العربي.



«#سنشعلها زرقاء»



احتل هاشتاق «#سنشعلها زرقاء» الذي أطلقه جمهور النصر المركز الثالث في ترند الإمارات إلى غاية الساعة الرابعة عصر أمس، وهو في تقدم مستمر، حيث قفز من المركز الخامس إلى الرابع ثم الثالثّ، بفضل تفاعل الكثير من المغرّدين مع الهاشتاق، مصحوباً بعبارات تحفّز اللاعبين على تقديم أداء قوي والجمهور على الحضور بكثافة في مباراة الديربي مع الوصل على استاد زعبيل، اليوم.