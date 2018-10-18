كايزر: لا أعلم نوعية إصابة مبخوت وليوناردو

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال المدير الفني للجزيرة الهولندي مارسيل كايزر إن الدولي علي مبخوت والبرازيلي ليوناردو فيريرا لم يتدربا مع الفريق قبل خوض مواجهة العين يوم السبت في الجولة 6 للدوري.

وأضاف لا أعلم نوعية الإصابة التي تعرض لها اللاعبين، وهذا الأمر من اختصاص الجهاز الطبي للفريق، ولم يقدم كايزر إجابة شافية عن إمكانية لحاقهما ببعثة الفريق المتجهة اليوم إلى العين.

وأوضح أن الفريق في حالة بدنية جيدة ولديه بدائل قادرة على تحقيق الإضافة.

يذكر أن علي مبخوت قد تعرض للإصابة مع منتخبنا الوطني خلال معسكره المختتم في مدينة برشلونة الإسبانية.