سنشعلها_زرقاء ثالثا في ترند الإمارات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

احتل هاشتاق " #سنشعلها زرقاء" الذي أطلقه جمهور النصر المركز الثالث في ترند الإمارات إلى غاية الساعة الرابعة عصر اليوم، وهو في تقدم مستمر، حيث قفز من المركز الخامس إلى الرابع ثم الثالثّ حاليا، بفضل تفاعل الكثير من المغرّدين مع الهاشتاق، مصحوبا بعبارات تحفّز اللاعبين على تقديم أداء قوي والجمهور على الحضور بكثافة في مباراة الديربي مع الوصل على استاد زعبيل، غدا.

ويعتبر لقاء النصر والوصل أحد أبرز لقاءات الديربي في دوري الخليج العربي، ويتميز بالإثارة والتشويق بغض النظر عن موقف الفريقين في جدول الترتيب.