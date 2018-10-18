محمد بن راشد: أصحاب الهمم جزء حيوي في مجتمع الإمارات

المصدر: دبي ـ وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشباب الوطن من لاعبين ولاعبات من ذوي أصحاب الهمم، جهودهم ومثابرتهم من أجل تأكيدهم أنهم جزء حيوي وفاعل في مجتمع الإمارات قادر على العطاء في شتى الميادين، من أجل رفعة الوطن وإعلاء رايته في البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والإقليمية.

جاء ذلك لدى لقاء سموه أعضاء منتخب الإمارات لأصحاب الهمم ورئيس وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم الذين أهدوا سموه الإنجاز الكبير الذي حققوه في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي اختتمت منافستها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وهنأهم سموه بالانتصارات التي حققوها والميداليات الإحدى عشرة التي حصدوها بجهودهم ومهاراتهم.

وحث سموه أعضاء المنتخب الوطني على مواصلة السير بخطى ثابتة نحو العلا، والوصول إلى المراكز الأولى في جميع الرياضات والمنافسات، معرباً عن ثقته بقدرة هؤلاء الشباب على تحقيق ذلك، من خلال العزيمة وقوة الإرادة والمثابرة على التدرب، واكتساب الخبرة واللياقة البدنية والروحية.

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