«فيفا» يعلن أسماء حكام مونديال الأندية «الإمارات 2018»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي عن قائمة أطقم الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» التي تقام في أبوظبي في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار الأطقم التحكيمية الستة بواقع طاقم واحد من كل قارة، إضافة إلى 6 حكام لتولي تحكيم تقنية الفيديو «فار». واختار «فيفا» الحكم الإماراتي محمد عبد الله لقيادة غرفة الفيديو وتحكيم «الفار»، ومعه الأميركي جيجيه مارك، والأرجنتيني فيغيليانو ماورو، والبولندي جيل بأول، والإيطالي إيراتي ماسيميليانو، والهولندي ماكيلي داني.

وجاءت أسماء الحكام كالتالي: من آسيا الياباني ريوجي، ويساعده ساغارا تورو وياموتشي هيروتشي، ومن إفريقيا الطاقم الجزائري بقيادة أديب شرف مهدي، ويساعده إتشيالي عبد الحق وهاميلة أنور، ومن كونكاكاف الطاقم الأميركي بقيادة ماروفو جير، ويساعده إندرسون فرانك وروكويل كروي.