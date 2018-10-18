نهيان بن زايد: الإمارات ستقدم تنظيماً استثنائياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، اجتماع اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، الذي عقد أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي.

بحضور أعضاء اللجنة اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، وسعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة للبطولة، وعارف حمد العواني مدير البطولة والمكتب التنفيذي، كما حضر الاجتماع العميد راشد سهيل آل علي ممثل اللجنة الأمنية، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأعضاء مجموعات أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

دعم القيادة

في بداية الاجتماع تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية، وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية التي تقام على أرض الإمارات، التي غدت وجهة عالمية للرياضة ومنصة لتجمع نخبة القيادات وصناع القرار ونجوم الرياضة العالمية.

مشيداً بمستوى التحضيرات الكبيرة للبطولة القارية تحت إشراف اللجنة التنفيذية برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، مبيناً سموه أن الوصول لهذه المرحلة المهمة من الجاهزية لاستضافة الحدث القاري بنسخته الجديدة، يعكس مدى الخطط التنظيمية الفاعلة والبرامج المتقدمة التي اعتمدتها اللجنة العليا المحلية، من أجل ترسيخ السمعة العالمية لمكانة الإمارات ودورها في تحقيق النقلة النوعية للبطولات التي تستضيفها.

علاقة فارقة

وأضاف سموه أن دعم القيادة الرشيدة السخي، واهتمامها الكبير برفد مسيرة الرياضة بمزيد من النجاحات والتقدم، سيقود حتماً دولتنا الحبيبة لتنظيم استثنائي مبهر، وسيكون علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية، في ظل الإمكانيات الكبيرة والقدرات المميزة التي تتمتع بها الدولة، ومؤشرات خطط التنظيم التي ستقود النسخة السابعة عشرة للعالمية، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة المحلية والطامحة لتقديم مشهد تنظيمي يفوق التكامل لحدث قاري غير مسبوق، بما يتماشى مع نهج الإمارات التي عودت العالم أجمع على صور ومشاهد الإنجازات والتميز.

مواصلة النجاحات

وقال سموه: إن الاجتماع شهد استعراض عمل كافة المجموعات والملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة، ونحن على ثقة تامة بمواصلة النجاحات في كافة المحاور والجوانب التنظيمية، لما تملكه الإمارات من إمكانيات وموارد خلاقة وكوادر وطنية مبدعة، في ظل الالتفاف والتفاعل المجتمعي في الحدث القاري، الذي يمثل محطة هامة من أجل ترسيخ الصور الناصعة للإمارات أرض المؤسس زايد.

ترحيب بالضيوف

وأضاف سموه أن الإمارات ترحب بجميع الوفود، والمنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، وحريصة على تقديم كل الإمكانيات والتسهيلات من أجل نجاح مسيرة المنتخبات الآسيوية في الحدث القاري، لا سيما وأن الإمارات استطاعت بخبراتها الكبيرة وتجاربها السابقة، وشراكتها الوثيقة مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية والقارية من تخطي مرحلة نجاح استضافة البطولات وذهبت بطموحاتها الكبيرة لأبعد من ذلك، فوضعت معايير جديدة في التحدي وتقديم البصمات المبهرة والإضافات المهمة بمسيرة البطولات العالمية.

وأكمل سموه قائلاً: بعد الاطلاع ومتابعة تطورات المرحلة التحضيرية للبطولة خلال الاجتماع، نعرب عن فخرنا بما أنجزته كافة المجموعات والكوادر الوطنية ومختلف فرق العمل، وندعوهم لمضاعفة الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق هدفنا المشترك، وهو إعلاء راية الإمارات عالية بكافة المهام والمسؤوليات، كما نطمئن الجميع على مستوى التحضيرات، ونحن على ثقة بأن البطولة ستحقق نجاحات مذهلة.

وأضاف سموه: «ندعو جميع الجهات للوقوف خلف المنتخب ومساندة طموحاته المشروعة في البطولة الآسيوية، ونؤكد أن دعم المنتخب يعد واجباً وطنياً، ونحن على ثقة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية وتمثيل الإمارات في المحفل القاري ودورهم في تحقيق آمال الوسط الرياضي وشعب الإمارات بصفة عامة».

وقال سموه: «ندرك جميعا أن الجمهور يلعب دوراً رئيسياً في نجاح التظاهرات الرياضية وفي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» نتوقع أن يكون الجمهور هو العنصر الرئيسي في نجاحها على الصعيد التنظيمي، والداعم الرئيسي للمنتخب في قيادة تطلعاته لمستويات متقدمة».

مراحل العمل

واطلع سموه من اللواء محمد خلفان الرميثي على تطورات سير مراحل العمل التنظيمي، وما وصلت إليه اللجنة التنفيذية والمجموعات كفريق عمل، كما أكد الرميثي لسموه أن اللجنة تتابع باستمرار، وتقوم بزيارات ميدانية لكافة ملاعب المباريات والتدريبات.

وتابع سموه عرضاً شاملاً عن البطولة قدمه عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وشمل العرض الخطط التنظيمية، وإحصائيات البطولة والحملات الترويجية والتفاعلية وجدول المباريات ومراحل بيع التذاكر وتزيين الملاعب وفكرة حفلي الافتتاح والختام.

عرض تفصيلي

كما اطلع سموه من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، وسعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة، على جاهزية الملاعب ومراحل الأعمال التنظيمية في كل مجموعة. وتابع سموه عرضاً تفصيلياً عن مهام ومسؤوليات اللجنة الأمنية وخطتها المحكمة خلال البطولة.

خطة

استمع سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، من محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عن خطة الاتحاد لدعم مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية، ودورها في تهيئة المناخات المناسبة للمنتخب.