أنباء عن قبول «الاستئناف» قيد الفردان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشارت بعض المصادر إلى أن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قبلت الطعن الذي تقدم به نادي النصر بخصوص قيد لاعبه حبيب الفردان بعدما قامت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برفض طلب العميد أول من أمس.

وأكدت قناة دبي الرياضية عبر برنامج الجماهير خبر قبول لجنة الاستئناف قيد اللاعب، فيما صرح مصدر مسؤول بنادي النصر أنه سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة في وقت قريب. وفي حال نجح النصر في قيد الفردان، فإن الأخير لن يكون ضمن قائمة فريقه خلال المباراة المقبلة أمام الوصل، نظراً لحصوله على بطاقة طرد مع فريقه السابق شباب الأهلي في آخر مباراة بالموسم الماضي.