تشجيع كلباء.. فرمان عائلي

المصدر: دبي - علي الظاهري

تسابقت العائلات والأسر في مدينة كلباء، خلال الساعات الماضية، على دعم الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، بقرار أشبه بالـ«فرمان»، من خلال شراء تذاكر دخول الملعب، وتقديمها مجاناً إلى الجمهور لحضور المباراة الجمعة المقبل التي يواجه فيها «النمور» ضيفه الفجيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وحرصت عائلة المرحوم عبد الله محمد البيرق عن شراء وتوفير 150 تذكرة، إضافة إلى 150 تذكرة من المواطن علي مراد عيسى البلوشي، و100 تذكرة أخرى من عائلة المرحوم ناصر بن يوسف العواسية الزعابي، وغيرهما من العائلات الأخرى في المدينة التي ساندت الفريق قبل انطلاق «ديربي الساحل الشرقي» بأيام.