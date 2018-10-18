منتخبنا للشباب يبدأ الحلم الآسيوي اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يفتتح منتخبنا الوطني للشباب اليوم، مشواره في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 19 عاماً، التي تقام في العاصمة الإندونيسية، في الفترة من 18 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً، تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث يلعب الأبيض الشاب في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إندونيسيا (البلد المستضيف) والصين تايبيه.

ويبدأ أبيض الشباب مشواره في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت إندونيسيا (الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات) باستاد «جيلورا بونغ كارنو»، الذي يتسع لنحو 88 ألف متفرج وسبق له استضافة بطولة كأس الأمم الأسيوية عام 2007.

واختتم الأبيض الشاب تحضيراته لمواجهة اليوم، بأداء حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لتدريبات منتخبات المجموعة الأولى، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي ليدوفيك باتيللي.

ثقة

وقال الفرنسي ليدوفيك باتيللي المدير الفني لمنتخبنا الشاب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد صباح أمس، بحضور وسائل الإعلام المختلفة، إن الأبيض الشاب جاهز لخوض غمار البطولة والمنافسة على حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة ممتازة، ولعبنا عدداً من المباريات الودية التي اختبرنا فيها عدداً من اللاعبين قبل أن نصل للمجموعة الحالية التي نثق بقدرتها، وأنها قادرة على الوصول بنا نحو الهدف المرسوم بالتأهل للمونديال.

وأكد باتيللي على أنه ينظر للمباراة الأولى بأهمية بالغة، باعتبار أن حصد نقاطها كاملة، سيكون بمثابة مفتاح التأهل، وسيمهد الطريق كثيراً أمام «الأبيض الشاب» لمواصلة مشواره نحو تخطي المجموعة بروح معنوية عالية، مشيراً إلى أن جميع المباريات تتطلب تركيزاً عالياً ومجهوداً كبيراً لتحقيق أفضل النتائج.

متابعة

وأضاف باتيللي أنه حرص مع جهازه المعاون على مراجعة مباريات المنتخبات الأخرى عبر الفيديو، والوقوف على أسلوب لعبها ونقاط القوة والضعف لديها، والعمل على نقلها للاعبين، الذين ينتظر منهم الدور المطلوب تأديته داخل المستطيل الأخضر.

حيث إن كل مباراة لها خصوصيتها، ويجب أن ندخلها بالأهمية والروح العالية، دون التفكير في نتائج المنتخبات الأخرى.وأوضح باتيللي أن الجميع عمل بصورة إيجابية خلال فترة التحضيرات، التي اتسمت بأجواء إيجابية، ساعدت كثيراً في تحقيق الأهداف.

اجتماع فني

عُقد صباح أمس، الاجتماع الفني الخاص بمباريات دور المجموعات. وتناول الاجتماع الجوانب الفنية والتنظيمية، مع استعراض ومراجعة لائحة البطولة، إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال مباريات الجولة الأولى، حيث سيرتدي منتخبنا اللون الأبيض الكامل.