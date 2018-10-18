دبا الفجيرة وشباب الأهلي.. مواجهة غامضة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - دبي- إيهاب زهدي

أكد باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة أن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، غداً الجمعة، على درجة كبيرة من الأهمية، خصوصاً أن شباب الأهلي من الأندية القوية، التي تمتلك لاعبين أجانب ومواطنين مميزين، فضلاً عن تواجد آخرين يلعبون في المنتخبات إلى جانب التعاقد مع مدرب كبير هو الأرجنتيني رودولفو أورابارينا، الذي يخوض مباراته الدورية الأولى بعد مجيئه خلفاً للمدرب السابق.

وأضاف كاميلي:« رغم ذلك ثقتي كبيرة بلاعبي فريقي، وأنتظر منهم تقديم مباراة كبير تليق بحجم الاستعدادات التي شهدها الفريق في الأيام الماضية، كما أنتظر منهم العرض الجيد الذي يضمن لنا الفوز بالنقاط الثلاث».

وأشار إلى أن ما يقلق الجهاز الفني هو مشاركة اللاعب الأردني ياسين مع منتخب بلاده، لاسيما وأنه كان ينتظر رجوعه عقب نهاية مباراة منتخب بلاده الودية أمام كرواتيا الثلاثاء الماضي، قائلاً: «لذلك سأنتظر عودة ياسين لنقف على مدى جاهزيته للمباراة ومن ثم التفكير في في الزج به منذ البداية أو الدفع به أثناء المباراة، والواقع أن الغيابات لدينا تضم كلاً من حميد الماس وياسر الجنيبي».

غيابات

وعلى الطرف الآخر، كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، عن غياب ماجد حسن لاعب الوسط، عن مباراة الغد، بسبب الإيقاف، وأشار إلى أن موقف المهاجم أحمد خليل، لا يزال غامضاً، ولم يتم تقييم حجم إصابته، وبالتالي أمر انضمامه لقائمة المباراة، كما كشف عن إلغاء المعسكر الذي كان مقرراً في الفجيرة قبل المباراة، بسبب ارتباط بعض اللاعبين بالعمل، إلى جانب ظروف خاصة، وتم التركيز على التدريبات اليومية في دبي.

عمل أسبوع

قال أروابارينا: «أمامنا مباراة مهمة، تأتي بعد عمل لمدة أسبوع واحد، وشباب الأهلي يستحق نقاطاً أكثر، وربما تكون هناك بعض الأخطاء، ولكن الأمر لا يزال مبكراً، ويمكن للفريق تدارك ما فاته، وبالنسبة لدبا الفجيرة، فلم يختلف كثيراً عن الموسم الماضي، وربما تعاقدات لاعبيه الأجانب، هي أبرز التغييرات على شكل الفريق في الموسم الحالي».

وأوضح المدرب: «لن تكون مواجهة دبا الفجيرة على أرضه سهلة، وهو فريق يستحق نقاطاً وترتيباً أفضل مما هو عليه وفق الأداء الذي يقدمه في المباريات، وقيادته من قبل مدرب جيد، ولكن بالتأكيد هناك نقاط ضعف، وأخطاء سنعمل على الاستفادة منها في تلك المباراة، وسنبذل كل جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

أما عن طريقة اللعب المنتظرة من شباب الأهلي، قال المدرب: «نحن لا نقوم بحل مسائل رياضية، بل نلعب كرة قدم، وهناك لاعبون عائدون من المنتخب، ولكن الفريق بصفة عامة متجانس، وهم قابلون للعمل، ونحن نركز على اللعب بقوة خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق النتائج الإيجابية».

دعابة

زوجة أروابارينا أكبر مشاكله

أجاب أروابارينا مدرب شباب الأهلي مازحاً، عندما سُئل عن خسارة النقاط أمام الفرق الصغيرة، عندما كان مدرباً للوصل، وقال:«هذه هي كرة القدم، لكني لا أتذكر ذلك، وعلينا العمل الآن مع شباب الأهلي، ولدي مجموعة جيدة من اللاعبين، ولا أعتقد أنني سأواجه مشكلة مع هذا، وأكبر مشكلة تواجهني، أعتقد مع زوجتي».

وتابع أروابارينا: «نحن سنجد صعوبات في كافة المباريات، وأركز مع فريقي على إحراز الأهداف، بما لدينا من لاعبين جيدين، ومنهم عدد من اللاعبين الدوليين الذين لم يتم استدعاؤهم لقائمة المنتخب، وأتمنى مساعدتهم على العودة للمنتخب، ونحن نعتمد عليهم بشكل كبير».

صعوبات

كثرة الإصابات أزمة «النواخذة»

أقر باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة خلال المؤتمر التقديمي للقاء شباب الأهلي، بأن فريق النواخذة واجه عدة مشاكل وصعوبات مع بداية الموسم، تمثلت في تفشي الإصابات إلى جانب تغيير المهاجم الصريح البرازيلي غيلهرام شيشتين، والتعاقد مع الكيني جمعة مسعود خلال المسابقة، لافتا إلى أن كل لاعب لديه طريقة لعب مختلفة عن الآخر، فضلاً عن عودة المحترف المغربي يحيى جبران من الإصابة بعد أن غاب عن جميع مباريات الموسم.

وأضاف كاميلي: «جبران لم يلعب معنا سوى مباراتين، لذا ننتظر من اللاعب الكثير، سنرتب أوراقنا من خلال بقية مباريات الدوري، ومعروف بأننا لعبنا ضد فرق قوية منذ بداية الدوري، لكنني على ثقة كبيرة في بقاء الفريق مع الكبار».