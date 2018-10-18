منذر علي: «الأبيض» بحاجة إلى تكاتف الجميع

المصدر: دبي- علي الظاهري

شدد منذر علي لاعب منتخبنا الوطني والوصل الأسبق، على ضرورة وقوف الجميع خلف المنتخب قبل الاستحقاق المقبل في كأس أمم آسيا 2019، مؤكدا أن بطولة الدوري لم تفرز مهاجمين من الطراز الرفيع يشار إليهم بالبنان في الفترة الماضية، بمستوى وحجم إمكانيات كل من علي مبخوت وأحمد خليل، حيث يعتبران هما أفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة.

وتساءل منذر علي عن سبب عدم نقل مباريات المنتخب في معسكر الإعداد الخارجي الأخير الذي أقيم في برشلونة بإسبانيا وعدم بث تجارب الأبيض الودية على غرار المنتخبات الأخرى التي تبث مبارياتها.

وأضاف منذر علي لـ«البيان الرياضي»، إن القصد من عدم نقل المباريات هو إبعاد الضغوطات عن المنتخب كونه مطالبا بظهور مشرف في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، إلا أن الشارع الرياضي والجمهور بصورة عامة بحاجة لمتابعة مباريات منتخبنا خاصة في هذه الفترة التي تتطلب تكاتف الجميع والوقوف مع الأبيض>تكاتف الجميع

ووجه منذر علي رسائل للشارع الرياضي واتحاد الكرة واللاعبين، بأهمية تكاتف الجميع خلف المنتخب سواء كانت النتائج سلبية أو إيجابية، فالكل مطالب بخلق أجواء مثالية ومناسبة تعزز الثقة لدى رجال الأبيض، مما سيساهم في وصول المنتخب إلى قمة جاهزيته في الفترة المقبلة والولوج إلى البطولة الآسيوية متحرراً من أي نوع من الضغوطات.

ركلة جزاء

وعن إهدار ركلة الجزاء لعمر عبدالرحمن أمام منتخب فنزويلا أخيراً، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين دون مقابل، قال إن ضربات الجزاء تدخل ضمن نطاق الحظ، ولكن طريقة تسديد «عموري» توحي بأن تركيزه كان على زاوية تمكن الحارس من التنبؤ بها، مشيراً إلى أنه من الخطأ الحكم على اللاعب نظراً لإضاعته ركلة الجزاء ومن الإجحاف انتقاده، حيث يبقى «عموري» نجما مميزا والمنتخب بحاجة إلى العمل بروح الفريق الواحد.

ضغوطات

شدد منذر علي على ضرورة الابتعاد عن الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في المنتخب التي قد تخلق نوعا من الضغوطات على الأبيض.