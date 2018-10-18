الوصل والنصر يتحديان «الأوضاع الصعبة»

المصدر: دبي - عز الدين جادالله، عدنان الغربي

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس المدير الفني لفريق الوصل أن لقاءات «الديربي» معروفة بالقوة والصعوبة، وهدفنا العودة لنعمة الانتصارات من بوابة العميد، لإعادة «الإمبراطور» لمكانه الطبيعي.

ويحل النصر ضيفاً على الوصل غداً ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، في لقاء ديربي مهم يجمع الفريقين.

وقال مدرب الوصل: «نخوض مواجهة صعبة أمام فريق كبير، ولا بد من تقديم مردود جيد لقنص النقاط الثلاث، ونتطلع إلى تحقيق الفوز، خصوصاً وأن المصابين قد عادوا إضافة إلى عودة ليما الذي أمضى عقوبة الإيقاف، مشيراً إلى أن الوصل يدخل المباراة لأول مرة مكتمل الصفوف على صعيد المحترفين الأجانب منذ بداية الموسم».

وأضاف: «إن عودة المصابين تتيح أمامنا التنوع في اختيار اللاعب الأنسب للمشاركة في تشكيلة المباراة، موضحاً أن التعثر الذي يمر به الوصل حالياً سببه الإصابات التي ضربت صفوفه وغياب بعض اللاعبين الأساسيين للحاق بمنتخبنا الوطني».

وفي رده على سؤال عن مدى الجاهزية البدنية للاعبين، أوضح كونتيروس أن «الإمبراطور» سبق وأن خاض فترة إعداد جيدة منذ مطلع الموسم، ولكن ما أثر على أداء الوصل هو الإصابات، ولدي ثقة كبيرة في لاعبينا لتجاوز كل الظروف وتحقيق الفوز في لقاء «الديربي».

وقال: «لا نركز على مسابقة بعينها وتركيزنا منصب على كل المباريات، حيث ندخلها جميعاً بدافع الفوز، ومن واجبنا تحمل المسؤولية، موضحاً أن لقاء عقب لقاء الاتحاد السابق تعرض عدد كبير من لاعبينا للإصابة وخسرنا مباريات بسبب هذه الظروف».

وتابع: «إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء، وعودة ليما إيجابية وتصب في مصلحة الفريق كون اللاعب يمتلك مهارات عالية وقدرات يشهد لها الجميع، كما أن تماثل البرازيلي فينسيوس ليما للشفاء يدفع بعناصر القوة بالفريق إلى تقديم مردود جيد».

وعن رسالته للجمهور، قال: «من دون شك جمهور الوصل لا يحتاج إلى دعوة لدعم اللاعبين، وأعلم أن الجمهور يساند الإمبراطور دائماً، وحاجتنا كبيرة للجمهور في لقاء الديربي، ونود أن نؤكد أن اللاعبين لم يقصروا ونعمل على تخطي العقبات، وأعتذر لجمهور الوصل عن النتائج الأخيرة ونعدهم بنتائج أفضل».

وضع النصر

ومن ناحيته شدد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر على أهمية المباراة التي يخوضها فريقه ضد الوصل لحساب الجولة السادسة لدوري الخليج العربي غداً وأن الوضع الصعب يفرض البحث عن الفوز فقط.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان من الأفضل برمجة مباريات النصر التي تأتي بعد أيام «الفيفا» مباشرة خلال اليوم الثاني للجولة وليس في الجولة الافتتاحية باعتبار التزام لاعبيه محمود خميس وخليفة مبارك مع المنتخب الوطني وجاسم يعقوب مع المنتخب الأولمبي.

وقال: طلبنا من الجهات المعنية تعديل جدول مبارياتنا التي تتزامن مع استحقاقات المنتخب الوطني لكن لم يتم الرد علينا، ولذلك عانى الفريق خلال آخر تجمعين للمنتخب، حيث انضم إلينا اللاعبون الدوليون بالفندق ولم يتدرّبوا معنا، وهو ما شكل عائقاً لنا وشاهدنا ذلك في مباراة الشارقة بالجولة الثانية خاصة مع اللاعب خليفة مبارك، الذي لم ندفع به من البداية والأمر نفسه يتكرر هذه المرة، وسننتظر الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني والأولمبي لتحديد إمكانية مشاركتهم أمام الوصل.

وأكد المدرب الصربي أنه على الرغم من ذلك إلا أن النصر على أتم الجاهزية لتقديم مباراة رائعة وقوية، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية، وأضاف قائلاً: مواجهات الديربي لها حسابات خاصة، وكل فريق يبحث عن الفوز، ندرك تماماً أن وضعنا صعب في الدوري يفرض علينا تحقيق الفوز.

وعن تألق محمد العكبري في المباراة الأخيرة أمام الشارقة في كأس الخليج العربي وإمكانية منحه دورا أكبر في المباريات المقبلة، أوضح يوفانوفيتش أن العكبري ورقة رابحة للفريق خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز هجومي، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت ليظهر بشكل أفضل.

ونوّه المدرب الصربي بأن الوصل يظل أحد أبرز فرق دوري الخليج العربي ويضم لاعبين مميزين رغم بعض التغييرات التي شهدتها تشكيلته مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً أن المباراة مهمة للجمهور وأيضاً للجهاز الفني والإداري وللاعبين والفوز فيها مطلب للجميع بهدف مساعدة الفريق على دخول الأجواء الإيجابية بالكامل.

عناصر

3 غيابات في صفوف العميد

يفتقد النصر جهود 3 لاعبين يتقدمهم حارس المرمى أحمد شمبيه، الذي يركن إلى راحة لمدة 4 أشهر بسبب جراحة خضع لها بداية سبتمبر الماضي، على مستوى العضلة الخلفية، إلى جانب خالد جلال الذي انضم إلى تدريبات الفريق الجماعية، لكنه ما زال ينتظر استكمال جاهزيته البدنية لخوض المباريات، كما يغيب راشد عمر الذي يعاني من إصابة خفيفة.

وسيواصل المدرب إيفان يوفانوفيتش التعويل على خدمات حارس المرمى إبراهيم عيسى، الذي ظهر بمستوى جيد في المباراتين الأخيرتين ولم يقبل أي هدف، ومن المتوقع أن يلعب محمد العكبري أساسياً بعد أدائه القوي في المباراة الماضية أمام الشارقة.

جاهزية

«الإمبراطور» يختتم تحضيراته الليلة

يختتم فريق الوصل مساء اليوم تحضيراته لملاقاة نظيره النصر غداً في «ديربي» بر دبي، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجمهور وتضيف ثلاث نقاط في رصيد الفائز.

وحرص الجهاز الفني للإمبراطور على تهيئة اللاعبين للقاء المهم، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعب الوصل ووسط جمهوره، وشارك في التدريبات جميع اللاعبين وعلى رأسهم البرازيلي فابيو دي ليما الذي يعود للدوري بعد أن أمضى عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، ما يزيد من القوة الهجومية للفهود ويرفع معنويات اللاعبين.

كما أن تماثل البرازيلي فينسيوس الذي غاب عن لقاء شباب الأهلي الماضي في كأس الخليج العربي بسبب إصابة بسيطة ألمت به، يزيد من قوة الإمبراطور الهجومية ويقربه من تحقيق نتيجة إيجابية تخرج به من الأجواء السلبية المحيطة به .