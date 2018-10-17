محمد عبد الله حكماً للفيديو في مونديال الأندية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختير حكمنا المونديالي محمد عبد الله، ضمن حكام الفيديو في القائمة الرسمية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحكام كأس العالم للأندية، والمقرر في أبوظبي والعين خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

واختار الاتحاد الدولي، ستة طواقم تحكيمية، يمثل كل منها واحداً من الاتحادات القارية المختلفة، كما قام باختيار ستة حكام إضافيين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد"VAR" خلال البطولة، ومن بينهم حكمنا محمد عبد الله.

ومن المقرر وصول جميع أفراد الطواقم التحكيمية إلى العاصمة أبوظبي في 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال الاستعدادات النهائية قبل صافرة انطلاق المباراة الافتتاحية.