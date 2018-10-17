يوفانوفيتش: وضعنا الصعب يفرض الفوز

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شدد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر على أهمية المباراة التي يخوضها فريقه ضد الوصل لحساب الجولة السادسة لدوري الخليج العربي بعد غد وأن الوضع الصعب يفرض البحث عن الفوز فقط، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان من الأفضل برمجة مباريات النصر التي تأتي بعد أيام "الفيفا" مباشرة خلال اليوم الثاني للجولة وليس في الجولة الافتتاحية باعتبار التزام لاعبيه محمود خميس وخليفة مبارك مع المنتخب الوطني وجاسم يعقوب مع المنتخب الأولمبي.

وقال: طلبنا من الجهات المعنية تعديل جدول مبارياتنا التي تتزامن مع استحقاقات المنتخب الوطني لكن لم يتم الرد علينا، ولذلك عانى الفريق خلال آخر تجمعين للمنتخب، حيث انضم إلينا اللاعبين الدوليين بالفندق ولم يتدرّبوا معنا، وهو ما شكل عائقا لنا وشاهدنا ذلك في مباراة الشارقة بالجولة الثانية خاصة مع اللاعب خليفة مبارك، الذي لم ندفع به من البداية والأمر نفسه يتكرر هذه المرة، وسننتظر الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني والأولمبي لتحديد إمكانية مشاركتهم أمام الوصل.

وأكد المدرب الصربي أنه بالرغم من ذلك إلا أن النصر على أتم الجاهزية لتقديم مباراة رائعة وقوية، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية، وأضاف قائلا: مواجهات الديربي لها حسابات خاصة، وكل فريق يبحث عن الفوز ، ندرك تماما أن وضعنا صعب في الدوري يفرض علينا تحقيق الفوز.

وعن تألق محمد العكبري في المباراة الأخيرة أمام الشارقة في كأس الخليج العربي وإمكانية منحه دورا أكبر في المباريات المقبلة، أوضح يوفانوفيتش أن العكبري ورقة رابحة للفريق خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز هجومي لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت ليظهر بشكل أفضل.

ونوّه المدرب الصربي إلى أن الوصل يظل أحد أبرز فرق دوري الخليج العربي ويضم لاعبين مميزين رغم بعض التغييرات التي شهدتها تشكيلته مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن المباراة مهمة للجمهور وأيضاً للجهاز الفني والإداري وللاعبين والفوز فيها مطلب للجميع بهدف مساعدة الفريق على دخول الأجواء الإيجابية بالكامل.