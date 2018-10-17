«الأبيض» يخسر ودية فنزويلا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء أمس، بهدفين نظيفين أمام نظيره منتخب فنزويلا، في مباراته الدولية الودية الثانية التي جرت في ختام معسكره الخارجي في مدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

سجل هدفي فنزويلا كل من لويس دي بينو وأندريه بونسيه في الدقيقتين 1 و46،،وأضاع عمر عبد الرحمن «عموري»، أضاع ركلة الجزاء المحتسبة لـ«الأبيض» في الدقيقة 40، بعدما سدد الكرة، ضعيفة.

أجرى الجهاز الفني تبديلاً مطلع الشوط الثاني، لتنشيط خط الوسط، بالدفع بخميس إسماعيل على حساب ماجد حسن، قبل أن يتمكن منتخب فنزويلا من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 46، عن طريق أندريه بونسيه.

دفع مدرب منتخبنا بتبديلات تنشيطية أخرى، بنزول أحمد ربيع وأحمد برمان وفارس جمعة وبندر الأحبابي، وخروج إسماعيل مطر وعامر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد وإسماعيل الحمادي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها.