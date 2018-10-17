العطاس: أجتهد للحصول على فرصة مع «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، أنه يجتهد لاستعادة مستواه وإثبات وجوده، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، على أمل اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول «الأبيض»، ونيل المشاركة ضمن الكوكبة الممثلة للدولة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل، وقال: عدم اختياري لصفوف المنتخب الأول، يرجع لخيارات المدرب الإيطالي زاكيروني، التي أحترمها كثيراً، ويبدو أنه رأى أنني مصاب، ولم أشارك منذ فترة طويلة في المباريات، وأنا أحترم رأيه، وعلي فقط الاجتهاد للحصول على فرصتي، وإذا لم أجتهد، فلماذا أذهب إلى المنتخب، وهناك لاعبون يكونون أفضل مني ويستحقون تلك الفرصة، وأتمنى التوفيق لمنتخبنا بمن يمثله من نجوم.

وأعرب أحمد العطاس عن سعادته بمشاركته الأولى مع شباب الأهلي أمام عجمان، والفوز 2-1 في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، وأبدى ارتياحه بوجوده وسط «فرسان دبي»، الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر خلال فترة القيد الصيفي الأخيرة، وقال: حققنا فوزاً معنوياً على عجمان يوم الأحد الماضي، وجميع اللاعبين لم يقصروا في المباراة، وشعوري لا يختلف عن شعور أي لاعب في أول مشاركة له مع فريق جديد، وعلي المزيد من الاجتهاد مثلما كنت أجتهد في الجزيرة.

أجواء

أشار العطاس، إلى أنه لم يشعر أنه غريب عن زملائه في شباب الأهلي منذ الانضمام لصفوف الفريق، وقال: قبل اللعب في صفوف شباب الأهلي، كنت أعرف جميع اللاعبين، من خلال تواجدي معهم في صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة والأجواء طيبة، والمنافسة هذا الموسم صعبة، ومثلما كان الوضع في الجزيرة، سيكون الوضع في شباب الأهلي، ولا بد أن أجتهد كثيراً للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي.

تغيير

عن مدى تأثير تغيير المدرب عليه، وعلى النتائج الحالية لشباب الأهلي، قال العطاس: ليس هناك تأثير عليّ بالنسبة لموضوع المدرب، لأنني لم أتدرب مع التشيلي خوسيه سييرا، لظروف معاناتي من الإصابة، وبالتالي يمكن اعتبار أن مشواري مع شباب الأهلي، يبدأ مع المدرب الأرجنتيني الجديد أروابارينا، وعموماً فالتغيير بالنسبة للمدرب أو بالنسبة للاعب محترف، أمر طبيعي، وكذلك الفوز والخسارة في كرة القدم، فالفرق تفوز مرة وتخسر مرة، وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة أفضل، ونحقق نتائج إيجابية، وطموحي تسجيل أهداف، وتحقيق نتائج إيجابية مع شباب الأهلي.

رؤية

تحدث العطاس عن رؤيته للمنافسة على درع دوري الخليج هذا الموسم، وقال: لا يزال لدينا في شباب الأهلي، الوقت لدخول المنافسة على درع الدوري، لأن المسابقة ما زالت في بدايتها، ولا يوجد فارق كبير في عدد النقاط بيننا وبين فرق المقدمة، ويمكن تعويض أي فارق خلال الجولات المقبلة، بشرط عدم التفريط في النقاط، وتحقيق نتائج إيجابية في جميع مبارياتنا المقبلة، وننتظر تعثر المنافسين.

منافسة

أكد أحمد العطاس أن لقب الدوري يبدو حتى الآن، قريباً من الجزيرة والعين والوحدة، وهم أقوى المنافسين على مراكز المقدمة.