«الرابعة» والشباب وسعيد ينعشون الصقور

المصدر: دبي - علي شدهان

ربح فريق الإمارات الأول لكرة القدم، «الصقور» مكاسب عدة من مباراته أول من أمس أمام ضيفه الفجيرة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، تمثلت بانتعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة بعدما رفع رصيده إلى النقطة الرابعة، وظهور عدد من شبابه بمستوى أكثر من باهر، خصوصاً مهاجمه الواعد سعيد سالم صاحب «الهاتريك»، فيما تبخرت أحلام الفجيرة وبات خارج حسابات التأهل.

ورغم أهمية الفوز، إلا أن الصقور اصطادوا عصافير عدة تبدو أكثر أهمية من النقاط الثلاث للمباراة، ولعل من أهم تلك العصافير، الظهور المميز لعدد من الوجوه المواطنة الشابة، أمثال المهاجم الواعد سعيد سالم الذي سجل «هاتريك» من رباعية فريقه الأخضر، وأظهر قدراً عالياً من مهارات المهاجم العصري.

خصوصاً ما يتعلق بمهارته العالية في الاختراق والتسجيل والتخلص من المنافسين في أضيق المساحات، وسرعته وتمكنه من الاحتفاظ بالكرة رغم الملاصقة، وحسه التهديفي الراقي، وقوته ودقته في التسديد على مرمى المنافس، وهي مواصفات ربما تجعل من سالم واحداً من أبرز نجوم الكرة الإماراتية في القريب العاجل فيما لو حافظ على وضعه وابتعد عن الغرور، وعرف القائمون على شؤون الصقور كيفية بنائه بصورة احترافية حقيقية.

وإلى جانب المهاجم الواعد سعيد سالم، فإن مكاسب الصقور تنوعت بظهور مجموعة شابة بمستوى أكثر من مبشر لمستقبل فريق الإمارات، منهم يعقوب يوسف ومحمد كندر ومحمد جمال وعلي عيسى وغيرهم، ما يشير إلى جودة المخزون الاستراتيجي للصقور.

سعادة

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، عبر عن سعادته بفوز وأداء فريقه الأخضر، وانتعاش آماله في التأهل لدور الثاني، مبدياً فرحته بأداء لاعبيه الشباب، خصوصاً المهاجم الواعد سعيد سالم، معتبراً الفوز معنوياً قبل مباراة الصقور المهمة أمام بني ياس في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فريقه قدم مستويات باهرة في مباريات عدة سابقة في الدوري، لكنه خسر، معللاً ذلك بعدم النجاح في اللمسة الأخيرة، وكيفية إنهاء الهجمة في شباك المنافسين في اللحظة المناسبة.

ومن جانبه، عبر التشيكي هاشيك مدرب فريق الفجيرة، عن قناعته بأن فريق الإمارات استثمر الفرص السانحة، وفاز في المباراة، على العكس من فريقه، خصوصاً بعد تسجيله هدفين، واقترابه من إدراك التعادل، لكنه لم يفلح، فخسر المباراة.

مشدداً على أن تركيزه منصب باتجاه مباراتي دبا الفجيرة واتحاد كلباء في الجولتين القادمتين من دوري الخليج العربي، واصفاً المباراتين بالأهم في مشوار الفجيرة بالدوري، معللاً ذلك بكون المباراتين تحددان إلى حد كبير مصير فريقه في الدوري.