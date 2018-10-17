«دبي الرياضي» يختتم دورة إعداد المدربين الوطنيين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس دبي الرياضي بقاعة ميدان الابتكار في مقره بحي دبي للتصميم دورة تدريبية تخصصية في مجال البرمجة والمتابعة والإعداد البدني الحديث في كرة القدم المحترفة، والتي تأتي ضمن النسخة الخامسة من البرنامج السنوي المحلي الذي أطلقه المجلس منذ عام 2012 لتطوير المدربين الوطنيين بشركات كرة القدم بدبي.

واستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام، وتم خلالها تقديم محاضرة عن موضوع المجهودات الحاسمة في ميدان كرة القدم متضمنة أمثلة من كأس العالم 2018، وتمت تحت إشراف المحاضر د. فؤاد الفتايتي المتخصص في علوم الأنشطة البدنية والرياضية بأكاديمية شرطة، وشارك في الدورة 11 مدرباً من مختلف شركات كرة القدم بأندية دبي.

وقال علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: يأتي برنامج تطوير المدربين الوطنيين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتمكين المدربين الوطنيين وتعيينهم ضمن الأطقم الفنية للفرق الأولى.

وتأتي هذه الدورة تنفيذاً لتوجيهات سموه في هذا المجال ووصولنا للنسخة الخامسة من البرنامج دليل على تعزيز وصقل المدرب الوطني، بحيث يكون قادراً على تولي زمام إدارة الفرق الأولى في المستقبل القريب، وحالياً هؤلاء المدربون موجودون ضمن أطقم تدريبية.

ومنذ تنفيذ القرار تولى بعض المدربين مهام الفرق الأولى على فترات متفاوتة، وهذا دليل على نجاح البرنامج وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وتشجيع المدربين الوطنيين على تطوير أنفسهم باستمرار من خلال المبادرات الهادفة التي أطلقها المجلس لتطوير المدربين الوطنيين على مستوى الفرق الأولى والأكاديميات، والتي تتضمن تنظيم الدورات العملية والنظرية الداخلية والخارجية.

دورات خارجية

وأضاف مدير التطوير الرياضي بالمجلس: نظم المجلس ثلاث دورات تدريبية خارج البلاد للمدربين المساعدين بداية من الموسم الرياضي 2012 - 2013 حيث أوفد المجلس عدداً من المدربين المساعدين للتدريب في إسبانيا وفرنسا وتضمنت الدورات تنظيم زيارات ميدانية إلى أبرز الأندية المحترفة الإسبانية والفرنسية وإجراء لقاءات مثمرة مع المسؤولين فيها.

كما تضمنت حضور التدريبات وعدد من المباريات الدولية والقيام بتحليلها فنياً وتكتيكياً مع مختصين محترفين، وينظم المجلس أيضاً دورة تدريبية للاعبات الوطنيات في الفرق الأولى للألعاب الجماعية بأندية دبي، والتي تهدف إلى تأهيل وإعداد مدربات وطنيات لقيادة الفرق النسائية بالأندية بالتعاون مع الاتحاد الرياضية المحلية والدولية.

برنامج

يمتد البرنامج على مدار الموسم الرياضي الحالي، حيث يتضمن تقديم دورة أخرى في شهر ديسمبر عن مدى تأثير الجاهزية البدنية للاعبين على نتائج المباريات ، فيما تقام الدورة الثالثة في شهر مارس من العام المقبل عن أعراض وأسباب الجفاف وتأثيره على الأداء البدني للاعبي كرة القدم، وستكون الدورة الرابعة في شهر أبريل المقبل عن رصد ومتابعة المجهود البدني للاعبي كرة القدم باستخدام تقنية تحديد المواقع جي بي إس.