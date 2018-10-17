العبيدلي: موقف «لجنة الانتقالات» بشأن الفردان سليم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد المستشار القانوني صالح العبيدلي أن قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة حول رفض قيد حبيب الفردان سليم وأنه لا يتوقع قبول الاستئناف الذي تقدم به النصر لأن اللاعب لا يعتبر حرّاً بما أنه مرتبط بعقد مع العميد تم تسجيله باتحاد الكرة منذ أغسطس الماضي، وقال: عندما انتهى عقد اللاعب حبيب الفردان مع شباب الأهلي قام النصر بالتعاقد معه لمدة 3 سنوات، وقام بتسجيل العقد في الاتحاد وهو إجراء قانوني بل إنه ملزم به بحكم القانون لأن عدم تسجيل العقد خلال 20 يوماً من تاريخ توقيعه ينجرّ عنه تغريم النادي بـ100 ألف درهم طبقاً للوائح.

تسجيل

وأضاف: تسجيل عقد اللاعب في الاتحاد إجراء يختلف عن قيد اللاعب في سجلات الفريق، لذا كان على النصر استكمال الإجراءات القانونية قبل غلق فترة الميركاتو، لكن دخول شباب الأهلي على الخطّ واستعادته للاعب جعل النصر يوقف إجراءات قيده بشكل رسمي كلاعب محترف بصفوفه مع الحفاظ على ارتباطه به من خلال العقد المبرم في شهر أغسطس، وفي المقابل لم يكن هناك إجراء رسمي بين اللاعب وشباب الأهلي، ثم جاءت عودة الفردان لنادي النصر بعد غلق فترة الميركاتو.

وصرح العبيدلي أنه كان من المفترض أن يتم إلغاء العقد بين الطرفين وتفعيله في الاتحاد قبل تاريخ غلق الميركاتو 2 أكتوبر الجاري وفي خلاف ذلك لا يعتبر الفردان لاعباً حراً وبالتالي لا يمكن تسجيله إلا في فترة الانتقالات الشتوية.

تنبيه

وأوضح العبيدلي أنه حتى لو تم إلغاء عقد حبيب الفردان فلن يجعل صفة اللاعب الحرّ تنطبق عليه لأن اللوائح تنصّ على انتهاء العقد قبل فترة التسجيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النصر لن يضمن بقاء اللاعب في حال قام بإلغاء عقده قبل غلق الميركاتو لأنه سيصبح لاعباً حراً وبإمكان أي ناد التعاقد معه.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة رفضت قيد حبيب الفردان بكشوف فريق الكرة بنادي النصر بسبب أن النادي قام بتسجيل عقد اللاعب في سجلات اتحاد الكرة، عندما تعاقد معه لمدة 3 سنوات، أغسطس الماضي من دون أن يقوم بإلغاء هذا العقد قبل فلق «الميركاتو» الصيفي.

شروط

وبذلك أصبح الفردان لا يخضع لشروط اللاعب الحرّ ولا تنطبق عليه المادة 36 / 2 من لائحة انتقالات اللاعبين المتعلقة بتسجيل اللاعب المحترف خارج فترتي القيد والتسجيل إذا انتهى عقده مع ناديه السابق قبل نهاية فترة التسجيل بشرطين الأول هو أن يكون لدى النادي مكان شاغر ضمن عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم قبل نهاية فترة القيد والتسجيل، والثاني تقديم الطلب للجنة خلال 21 يوماً من انتهاء فترة التسجيل المعنية.