موسم الصالات ينطلق بقمة شباب الأهلي ودبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق النسخة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات في السادسة والنصف من مساء اليوم بمواجهة شباب الأهلي مع دبا الحصن في أول قمة بالدوري، ويستهل الظفرة حملة الدفاع عن اللقب من ملعب صالة نادي الذيد عندما يحل ضيفا على فريق نادي مليحة الليلة، وتستكمل المباريات غدا بمباراتي خورفكان وضيفه وجاره وغريمه اتحاد كلباء، ويلتقي البطائح مع الحمرية.

يقود فريق شباب الأهلي المدرب عبدالله عبدالباسط وتضم تشكيلته: عمر عبدالستار ومحمد البحري وخالد بلهول وأحمد الفردان وراشد عبيد وأحمد حسين وهاشم زراع وحسين الحمادي ووليد بشر، أما فريق دبا الحصن فيقوده المدرب البرتغالي روي غيماريتش وتضم تشكيلته كلاً من: عاصم علي ووائل خميس وعلي خميس وحمد الغول وعبدالله الحوسني وعبدالله سالم وعبدالله سيف ووليد الغول وتعتبر الكفة متوازنة بين الفريقين.

دعم

ولن تكون مهمة الظفرة حامل اللقب سهلة في مباراة اليوم أمام فريق نادي مليحة الذي دعم صفوفه بكوكبة من اللاعبين المميزين، ويدخل فريق الظفرة إلى مواجهة مليحة العنيد في مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد أن حصد أول بطولتين في الموسم الحالي واحتفل مرتين ببطولتي السوبر وكأس الاتحاد ويطمح إلى المحافظة على بطولة الدوري العام ويقود الظفرة مدربه الوطني منصور جميل ومن أبرز لاعبيه: حسن الحنطوبي وعبدالله طيب وعسكر عمر ويونس الحمادي وطالب الفزاري .

أما فريق مليحة فيقوده المدرب الوطني بدر الزرعوني وضم الفريق لاعبين مميزين من فئتي المواليد والمقيمين في الدولة إلى جانب كوكبة نجومه المعروفين وعلى رأسهم: أحمد صالح الدولة وأحمد السيابي وأحمد الحمادي وعبدالكريم المصعبي وفهد الماس.

جاهزية

وحول انطلاقة الدوري اليوم صرح عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة ومشرف المسابقات الوطنية، باكتمال كافة التحضيرات الخاصة ببداية الدوري، وأشاد بتعاون الأندية مع اللجنة بعد أن أثبتت تجربة الذهاب والإياب نجاحها الكبير، وقال أتوقع أن يأتي السباق على النقاط محموما بين جميع الفرق لأن الكل يطمح الى المنافسة والعمل على التواجد في البلاي أوف الذي سيكون في مسك الختام لتحديد هوية البطل، وتمنى عمران عبدالله أن تكون الروح الرياضية العالية حاضرة في كل المباريات، كما تمنى التوفيق لجميع الفرق وحكام المباريات وكل أطراف اللعبة في إخراج الموسم العاشر بأروع صورة.