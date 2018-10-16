منتخبنا يخسر من فنزويلا ودياً في برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم، بهدفين نظيفين أمام نظيره منتخب فنزويلا، في مباراته الدولية الودية الثانية التي جرت في ختام معسكره الخارجي في مدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

سجل هدفي فنزويلا كل من لويس دي بينو وأندريه بونسيه في الدقيقتين 1 و46، وبدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت كلا من علي خصيف في حراسة المرمى، وإسماعيل أحمد، سالم سلطان، محمد برغش، محمود خميس، علي سالمين، عامر عبد الرحمن، ماجد حسن، عمر عبد الرحمن، إسماعيل الحمادي وإسماعيل مطر.

افتتح منتخب فنزويلا التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق رأسية لويس دي بينو، مستفيداً من ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر.

ضغط منتخبنا بقوة محاولاً العودة إلى المباراة، وكاد أن يحقق هدف التعادل، إلا أن عمر عبد الرحمن "عموري"، أضاع ركلة الجزاء المحتسبة لـ"الأبيض" في الدقيقة 40، بعدما سدد الكرة، ضعيفة للغاية، وبغرابة شديدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدف يتيم.

أجرى الجهاز الفني تبديلاً مطلع الشوط الثاني، لتنشيط خط الوسط، بالدفع بخميس إسماعيل على حساب ماجد حسن، قبل أن يتمكن منتخب فنزويلا من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 46، عن طريق أندريه بونسيه.

دفع مدرب منتخبنا بتبديلات تنشيطية أخرى، بنزول أحمد ربيع وأحمد برمان وفارس جمعة وبندر الإحبابي، وخروج إسماعيل مطر وعامر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد وإسماعيل الحمادي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، ليخسر "الأبيض" وديته الثانية، وبعدما تعادل 1-1 أمام منتخب هندوراس، في تجربته الودية الأولى خلال المعسكر الخارجي في إسبانيا.