مجموعة أبوظبي تتابع مستجدات العمل التنظيمي لكأس آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت مجموعة أبوظبي، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر التحضيرات ومستجدات الخطط وسير الأعمال التنظيمية، مع العد التنازلي للبطولة القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، بحضور عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وجون لكرش المدير التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، بجانب أعضاء المجموعة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدرعي بالجميع، وأكد على أهمية مواصلة العمل والجهود من أجل تحقيق علامات النجاح التام لكافة مباريات الحدث القاري التي ستقام في ملاعب العاصمة أبوظبي، خصوصا وهي تحتضن مباراتي الافتتاح والختام في مدينة زايد الرياضية، بجانب المباريات التي ستقام في ملاعب استاد محمد بن زايد واستاد آل نهيان.

وتوجه الدرعي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير بتحقيق التنمية والنماء لقطاع الرياضة، الذي استطاع أن يقف في مراتب متقدمة بفضل الدعم الذي يلقاه، مشيداً بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكدا أن دولة الإمارات تخطت مرحلة كسب التحدي في التنظيم وانتقلت لأبعد من ذلك في ظل الخبرات الكبيرة والتجارب الثرية التي اكتسبتها طوال السنوات الماضية، في ظل تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، والتي حظيت بشهادات إعجاب وتقدير من الاتحادات الدولية والقارية ووسائل الإعلام العالمية.

وقال الدرعي: "أنظار القارة والعالم، ستتجه نحو الإمارات وملاعبها الثمانية المعتمدة، ومن خلال التحضيرات التنظيمية المتواصلة والدور الكبير للمجموعات، سنحرص على تقديم بطولة مميزة بما يليق بمكانة الإمارات المتقدمة وسمعتها المرموقة".

وأضاف: "اطلعنا اليوم في اجتماع أبوظبي، على مجمل الخطط التنظيمية، وهي تسير بانتظام في ظل الجهود الكبيرة للأعضاء والكوادر الوطنية ودورهم البارز في تقديم أقصى العطاءات، من اجل التأكيد على أهمية ودور المشهد التنظيمي المبهر للبطولة".

وتابع: "مجموعة أبوظبي، حريصة على متابعة سير الأعمال وإتمام كافة الخطوات، ومن هنا نؤكد لكم جاهزية ملاعب أبوظبي، التي ستقام عليها مباريات البطولة بجانب ملاعب التدريب".

وأكد الدرعي، على أهمية الحدث وحرص وتكاتف جميع الجهات من اجل تقديم الصورة المبهرة بكافة الجوانب، معربا عن ثقته بالنجاح التام للبطولة نتيجة للإمكانيات الكبيرة، التي تتمتع بها الدولة في ظل تحضيرات متميزة تقوم بها اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكوادر المنظمة والمتطوعين ومختلف فرق العمل، مبينا أن الإمارات ترحب بالجميع على ارض زايد الخير ارض التسامح والمحبة والسلام.

كما استعرض عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، التطورات ومستجدات مراحل العمل التنظيمي للبطولة، وحالة الملاعب والحملات الترويجية والإعلامية، وجميع المناطق والمواقع المختارة لمناطق المشجعين والخدمات، التي ستقدمها البطولة لكافة زوارها من جماهير وإعلاميين وضيوف كبار الشخصيات.

وقدم العواني عرضا موجزا للفعاليات المصاحبة التي تقيمها اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، وما تتضمنه من تفاعل كبير من عموم فئات مجتمع الإمارات، بجانب برنامج المتطوعين الذي يسجل نموا كبيرا وتطورا في استقبال طلبات التطوع من عموم الجنسيات، بما يؤكد على حرص أبناء المجتمع للتواجد بقوة وبكثافة في البطولة التي تمثل ملتقى مميز للأسرة الكروية الآسيوية في الإمارات، ارض الوئام والعطاء.