العين يتصدر في الكأس والإمارات ينتعش

المصدر: دبي - علي شدهان

تصدر العين أمس المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بوصوله إلى النقطة التاسعة متساوياً مع النصر، بفوزه على الظفرة في الجولة الرابعة بهدف كايو لوكاس، وأنعش فريق الإمارات آماله في التأهل إلى الدور التالي بفوزه المستحق أمس على ضيفه الفجيرة 4-2، ورفع «الصقور» رصيده إلى النقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة الوحيدة، وبات خارج حسابات التأهل.

وسجل الرباعية كل من المهاجم الشاب الواعد سعيد سالم «هاتريك» في الدقائق 18 و36 و54، ووليد عمبر في الدقيقة 95، فيما سجل ثنائية الفجيرة محترفه البرازيلي فرناندو غابرييل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء والدقيقة 83. وفي المجموعة نفسها فاز الجزيرة على الشارقة بهدف ناصر برازت، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثالث بعد العين والنصر.