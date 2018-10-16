الجزيرة يعمق جراح الشارقة بهدف برازيت

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

فاز فريق الجزيرة على فريق الشارقة بهدف دون مقابل سجله الهولندي ناصر برازيت في الدقيقة 44، أمس، ليرتفع الجزيرة برصيده إلى سبع نقاط، معمقاً جراح الشارقة وملحقاً به الهزيمة الثالثة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي.

وجاءت البداية متكافئة بين الفريقين يسودها بعض الحذر حيث تركز اللعب في منطقة المناورة حتى الدقيقة 20 حيث كان فريق الجزيرة الأكثر استحواذاً وتحركاً نحو مرمى الشارقة لكن ختام الهجمات لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث غلب على تشكيلة الفريقين البدلاء سواء بسبب غياب العناصر الأساسية لتواجد بعضها مع المنتخبات الوطنية والبعض الأخر بسبب الإصابة وبعض اللاعبين ارتأت الأجهزة الفنية إراحتها لعودة قوية في دوري الخليج العربي.

وشهد النصف الثاني من الشوط الأول تحركات جزراوية نحو الشباك الشرقاوية بغية مباغتته بهدف مبكر لكن معظم المحاولات لم تنجح حيث تعامل معها حارس الشارقة احمد ديدا بيقظة كاملة فضلاً عن التناغم الواضح في خط دفاع الشارقة فيما اعتمد فريق الشارقة على المرتدات السريعة، وينجح الجزيرة في الدقيقة 44 من تسجيل هدفه الأول عن طريق ناصر برازيت.

تحسن شرقاوي

وفي الشوط الثاني تحسن أداء فريق الشارقة بعض الشئ بفضل التبديلات التي أجراها بدخول سيف راشد وشاهين عبد الرحمن لكن الجزيرة كاد أن يضيف الهدف الثاني من محاولة سالم راشد وكان تهديداً مباشراً لشباك الشارقة، لكن الشارقة رد عليها بركنية نفذت بنجاح كاد أن يسجل منها الشارقة هدف التعادل وتحولت إلى ركنية ثانية لكنها أيضا لم تتحول إلى هدف لتماسك الدفاع الجزراوي.

دفاع وهجوم

وكان تأثير التعديلات الشرقاوية واضحاً على خط دفاع الشارقة بفضل تواجد شاهين عبد الرحمن مع المدافعين فيما كان سيف راشد يشكل إزعاجاً متواصلاً من الجهة اليمنى في محاولات متكررة لتعديل النتيجة بحثاً عن فوز أول، فيما ظل فريق الجزيرة صامداً في مواجهة التحركات الشرقاوية ومعتمداً على المرتدات وكاد ناصر برازيت أن يضيف الهدف الثاني للجزيرة من تصويبة قوية يمين ديدا كأخطر فرصة لفريق الجزيرة في الشوط الثاني، ثم محاولة أخرى من عبد الله رمضان الذي تصدى لها بقوة احمد ديدا حارماً الجزيرة من هدف ثان محقق.

ونجح فريق الجزيرة في إنهاء المباراة لمصلحته والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول وإضافة ثلاث نقاط مهمة في رصيده الذي ارتفع إلى سبع نقاط فيما بقي فريق الشارقة بدون رصيد من ثلاث هزائم محتلاً المركز الأخير للمجموعة.