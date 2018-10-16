جوريتش: 7 نقاط تعزز حظوظ بني ياس في التأهل

المصدر: كلباء-علي الظاهري

أعرب الكرواتي كرونوسلاف جوريتش مدرب بني ياس، عن سعادته بالفوز على حساب مضيفه اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف أول من أمس، وقال جوريتش إن المباراة شهدت مشاركة لاعبين لم يلعبوا منذ فترة طويلة، حيث كانت المباراة بمثابة فرصة لإظهار إمكانيات الوجوه الشابة الواعدة إلى جانب تواجد لاعبين خبرة.

وأضاف جوريتش إن مباراة اتحاد كلباء انتهت والتركيز ينصب في الفترة المقبلة على مباراة الإمارات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المنافس الذي قدم عرضاً جيداً هو الآخر.

وأوضح مدرب بني ياس إن فريقه يمتلك 7 نقاط حالياً في المسابقة والفرصة كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار الأخيرة، حيث قدم الفريق 3 مباريات بمستوى مميز. ورفض جوريتش أن تكون المباراة بمثابة «بروفة» للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري، وقال إنها تعتبر محطة مهمة لمشاركة لاعبين جدد صغار في السن، مضيفاً إن الفوز يعتبر حافزاً قبل لقاء «الصقور» في الجولة المقبلة من الدوري، متوجهاً بالتهنئة إلى جميع اللاعبين على انتزاع 3 نقاط ثمينة.

وجوه جديدة

من جهته، أشاد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، بأداء كتيبة «النمور» أمام «السماوي»، وقال إن المناسبة أتاحت الفرصة لمشاهدة وجوه جديدة تشارك للمرة الأولى، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة نظراً لتوقيت المباراة بعد أيام قليلة من المواجهة السابقة أمام دبا الفجيرة حيث شارك مجموعة كبيرة من اللاعبين في المباراتين الأمر الذي شكل عبئاً على الفريق بعد لعب آخر مباراة قبل 4 أيام أمام «النواخذة» وأدى إلى عدم وصول بعض اللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة، كاشفاً إنه في لقاء سابق مع الإدارة أوضح أن مباريات الكأس ستكون فرصة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الذين لم يشاركوا في الدوري.

وشدد فيفياني على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة، حيث تكررت بعض الأخطاء في المباراتين السابقتين أبرزها خلق العديد من الفرص دون القدرة على تسجيل أهداف، مما يتطلب المعالجة سريعاً في عملية تسجيل الأهداف. وعن طريقة حل مشكلة التسجيل، قال فيفياني إن الجهاز الفني عمل على معالجة المشكلة إلا أنها تحتاج مزيداً من الوقت عبر تعزيز الثقة لدى اللاعب أمام مرمى الخصم لكي يسجل بأريحية.

وأكد مدرب اتحاد كلباء أن فريقه طوى صفحة الخسارة أمام بني ياس، وحان الوقت للتفكير في مباراة الفجيرة في الجولة المقبلة من الدوري يوم الجمعة، حيث سيبدأ الفريق تحضيراته منذ اليوم. وعن الآثار السلبية بعد أن مني الفريق بثلاث هزائم متتالية، قال فيفياني إنه لا يوجد مدرب يحب الخسارة، إلا أنه ليس قلقاً على مستوى أداء اللاعبين وهذا هو الأهم رغم الخسارة في المباريات السابقة، حيث قدم الفريق عروضاً جيدة، لكن في المقابل يجب التركيز والحذر من تكرار بعض الأخطاء الناجم عنها استقبال أهداف سهلة من المنافسين ،خاصة في مباريات الدوري.

وعن إمكانية مشاركة البرازيلي راموس بعد غيابه عن المشاركة في المواجهات الأخيرة بسبب الإصابة، قال فيفياني إن اللاعب تطور كثيراً على ضوء التدريبات الفردية الأخيرة وسينضم اليوم إلى تدريبات الفريق، ومن المقرر حسم مشاركته في مواجهة الفجيرة في الأيام المقبلة.

وقال مدرب اتحاد كلباء إن اللاعبين تركيزهم عال على مباريات الدوري فيما تشهد مباريات الكأس تواجد لاعبين صاعدين، مما يتيح فرصة اختيار بعض العناصر لتدعيم الفريق في مشاركاته في بطولة الدوري.

واختتم فيفياني بقوله إن العمل مستمر في القلعة الصفراء من أجل حصد نتائج أفضل في الفترة المقبلة خاصة على مستوى الدوري الذي يتطلب تحضيراً أكبر من قبل اللاعبين والفريق بصفة عامة.