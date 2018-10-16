قطار «العنابي» يرفض التوقف

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة ارتياحه لمواصلة الانتصارات التي يحققها فريقه في بطولة كأس الخليج العربي، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوحدة لم يحقق شيئاً بعد ولا يزال أمامه مشوار طويل للاستمرار في المنافسة على الألقاب التي يطمح النادي لتحقيقها.

وكان قطار «العنابي» واصل انطلاقته القوية في كأس الخليج العربي بعد فوزه على دبا الفجيرة مساء أول من أمس بهدفين مقابل لا شيء، ليضمن الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه 4 انتصارات من 4 مباريات، بالعلامة الكاملة، ومن دون استقبال شباكه لأية أهداف، بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المقبلتين أمام اتحاد كلباء وبني ياس في الجولتين الخامسة والسادسة من المسابقة.

استمرار

وقال ريجيكامب عقب المباراة: «أمر جيد أن نتابع الفوز والانتصارات التي يحققها الفريق في البطولة، وسعيد بأداء اللاعبين الشباب الذين شاركوا في المباراة، ولكن رغم تأهلنا إلى الدور ربع النهائي إلا أننا لم ولن نتخلص من ضغط المنافسة طوال الموسم في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق وهذا أمر طبيعي في كل مباراة لأننا نريد المنافسة على كل البطولات، ولذلك لا ترونني أفرح كثيراً الآن، وإنما سأفرح عندما نتمكن من تحقيق الألقاب في النهاية».

وأضاف: «آمل أن نتابع بنفس القوة في الفترة المقبلة، وسعيد بأداء العناصر الشابة التي خاضت اللقاء، ومواصلة الدفع بهم في المباريات المقبلة أمر يعتمد على برنامج المنتخب الوطني واللاعبين المتوفرين في الفريق».

وعن إراحة اللاعبين الأجانب الثلاثي تيغالي وباتنا وليوناردو أوضح أن جميع اللاعبين يخوضون التدريبات يومياً، وفي مواجهة دبا حرصنا على منح الفرصة لبقية العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية، وأعتقد أن خياراتنا كانت مناسبة، وبلا شك نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشباب في المستقبل لأن لديهم المهارات العالية ولكنهم يحتاجون للعمل بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال أمامه عمل كبير خاصة وأنه سيلعب 3 مباريات خلال فترة 20 يوماً ولا بد أن يخوضها بنفس التركيز العالي.

تكتيك

من جهته أكد البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق الكرة بنادي دبا الفجيرة أن الوحدة استحق الفوز بعدما قدم أداء جيداً حتى وإن لم يلعب بجميع لاعبيه الأجانب، مشيراً إلى أن الفوارق بين نوعية اللاعبين في الوحدة ودبا الفجيرة ودكة بدلاء العنابي كان لها دور كبير في حسم نتيجة اللقاء.

وقال: «حاولنا في بداية المباراة الاعتماد على التأمين الدفاعي واللعب بتكتيك مختلف لمواجهة هجوم الوحدة، ولكن الفريق تراجع بشكل كبير إلى الخلف، ولذلك حاولت تغيير طريقة اللعب إلا أننا ارتكبنا أخطاء كثيرة في التمريرات، ورغم تحسن الأداء نوعاً ما في الشوط الثاني ونجاحنا في صنع بعض الفرص لكننا لم نتمكن من استغلالها».

صعوبات

وأضاف: «واجهنا بعض الصعوبات في بداية الموسم خاصة في وسط الملعب في ظل إصابة عدد كبير من اللاعبين مثل حميد الماس ويحيى جبران وسعيد راشد وكلهم لاعبون في نفس المركز، ولذلك كان من الصعب الوصول إلى التوليفة المناسبة، كما أننا لعبنا ضد النصر والوصل والوحدة وكلها فرق من العيار الثقيل ومن الصعب أن تحقق التوازن واللعب بنفس الرتم في كل المباريات، وخضنا 4 مباريات منها 4 أمام فرق تنافس على الصدارة».

وأشار إلى أن الغيابات والإصابات أدت إلى إيجاد صعوبة في اختيار التشكيلة، وأنه أشرك بعض اللاعبين لتقييمهم قبل استئناف مباريات الدوري التي يضع لها دبا الفجيرة الأولوية الأكبر، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين من إصابات، وقال: «سنحاول تنظيم أوراقنا ضمن الاختيارات المتاحة من اللاعبين، وأشركت بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى اكتساب حساسية المباريات».

قلق

نوّه البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لدبا الفجيرة إلى أنه من الطبيعي أن يشعر بالقلق على الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة في مسابقة الدوري في ظل الصعوبات التي يعاني منها «النواخذة»، إلا أن الفريق سيكون متكاملاً بشكل أكبر في مباراته الصعبة أمام شباب الأهلي المقبلة في الدوري، وأن الفريق مطالب بالظهور بشكل مختلف للخروج بنتيجة إيجابية.

يحيى الغساني: فوز إيجابي قبل العودة للدوري

أكد يحيى الغساني لاعب الوحدة أهمية الفوز الذي حققه فريقه على دبا الفجيرة في كأس الخليج العربي والذي واصل معه صدارة المجموعة الأولى، مشيراً إلى أن الفوز مهم من الناحية المعنوية قبل استئناف دوري الخليج العربي الذي يخوض خلاله الوحدة مواجهة أمام الظفرة يوم السبت المقبل.وقال الغساني إن الوحدة صحيح لعب المباراة من دون عدد كبير من اللاعبين الدوليين بالإضافة إلى الأجانب إلا أن اللاعبين الشباب أثبتوا وجودهم، كما أن الوحدة يلعب من أجل الفوز فقط في كل مباراة يخوضها .

وأضاف أنه كان من المهم تحقيق الفوز قبل العودة للدوري خصوصاً وأن الوحدة طموحه المنافسة على الألقاب هذا الموسم وبخاصة لقب دوري الخليج العربي.

أحمد خميس: لم نقدم المستوى المطلوب

اعترف أحمد خميس لاعب دبا الفجيرة بعدم تقديم النواخذة للمستوى المطلوب في مواجهة الوحدة الذي استحق الفوز بالمباراة رغم خوضه اللقاء بأغلبية من العناصر الشابة.

وقال:«دخلنا المباراة من أجل الفوز في ظل سعينا للحصول على دفعة قبل الجولة المقبلة من الدوري، ولكن الوحدة مع لاعبيه الشباب قدم مباراة كبيرة بعكس فريقنا الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، بالطبع التركيز الأكبر الدوري لأنه مطلب مهم بالنسبة لنا، حيث طموحنا البقاء، ولذلك نحتاج دائماً إلى التركيز على الفوز في كل مباراة رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق». وأضاف:«سنطوي صفحة الخسارة في كأس الخليج العربي والتركيز على مواجهتنا المقبلة أمام شباب الأهلي في الدوري، والفريق يحتاج إلى التكاتف للخروج بالصورة الطيبة التي نطمح إليها».