منتخبنا الأولمبي يخسر أمام مصر بهدف وحيد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم، بهدف وحيد أمام نظيره المنتخب المصري، في التجربة الودية الثانية، والتي جمعتهما على ملعب استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي.

وسجل هدف المنتخب المصري والمباراة الوحيد، اللاعب طاهر محمد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، والتي جرت في ختام معسكر منتخبنا الأولمبي الحالي، والذي يأتي في إطار تحضيراته لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

حضر المباراة كل من المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وراشد الزعابي والدكتور خليفة الغفلي عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

كان منتخبنا الأولمبي، قد خاض مباراته الودية الأولى أمام المنتخب المصري يوم الجمعة الماضية، على الملعب نفسه، وانتهت بالتعادل السلبي.