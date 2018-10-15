العين يعبر مطب الظفرة ويقترب من ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: العين: طلحة عبدالله

بهدف وحيد سجله البرازيلي كايو لوكاس ( ق 26) عبر العين مطب ضيفه العنيد الظفرة بصعوبة وفاز عليه 1-0 مساء اليوم على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، لحساب الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهو الملعب الذي يعود له العين بعد أربع سنوات حيث كانت آخر مباراة خاضها الزعيم بهذا الملعب في وقت سابق من عام 2014، وبهذا الفوز يرفع العين رصيده إلى (9 نقاط) متساويا مع النصر في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ليقترب كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.